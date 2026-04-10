政面交鋒》揭「習鄭會」戰略 沈伯洋：以台灣為破口對抗非紅供應鏈

民進黨立委沈伯分析，北京選在「川習會」前安排「習鄭會」，背後具有明確戰略意圖。（記者陳怡君攝）

國民黨主席鄭麗文赴中行程的重頭戲「習鄭會」預計今天登場。民進黨立委沈伯洋在本報「政面交鋒」專訪中分析，北京選在「川習會」前安排「習鄭會」，背後具有明確戰略意圖，將合作項目包裝為「大禮包」，便可在與美方談判時宣稱已與台灣方面取得共識，「中國想要利用台灣當作一個破口，要破這個非紅產業鏈。」

沈伯洋表示，從中國角度來看，若能在其他地區牽制美國軍事與外交資源，便有機會在台灣議題上取得更大談判空間。他以中東局勢為例，中國長期與伊朗維持密切關係，儘管實際援助有限，但中方內部宣傳持續強調美國已陷入消耗，藉此塑造有利於自身的戰略判斷。

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沈伯洋直言，這種認知與現實存在落差，因為美國在全球的軍事部署本就具備長期與遠程作戰能力，除非出現長時間、大規模衝突，否則難以構成實質消耗，「中國所認為的美國疲態，這是一個中國的妄想」。

沈伯洋進一步表示，中方為了強化此一「妄想」，需透過具體細節來支撐談判內容，例如在台灣議題上，可能主張限制對台軍售，或反對台灣參與所謂「非紅供應鏈」；這些細節並非臨時提出，而是早在「鄭習會」前，透過國共論壇乃至智庫論壇逐步鋪陳。

他說，相關論壇中曾觸及多項敏感合作領域，包括水利、防災、人工智慧、能源及醫療等。表面上看似促進交流，實際上卻潛藏危機，「如果台灣的醫療資紀錄、交通數據、基礎建設資訊甚至AI系統被對岸掌握，這完全是國安危機。」

沈伯洋警告，中國正試圖將這些合作項目包裝為「大禮包」，但其影響層面更為深遠，一旦相關框架成形，北京便可在與美方談判時宣稱已與台灣方面取得共識，進而牽制台美合作，稱兩岸達成共識，不可能台灣跟美國講非紅產業鏈，「中國想要利用台灣當作一個破口，要破這個非紅產業鏈。」

他指出，反過來講，當前美國想要運用所謂的第一島鏈，包含台灣建立民主同盟的非紅供應鏈，這其實是爭執重點，這也是為什麼在軍購裡面，非紅供應鏈在國民黨跟民眾黨的版本都看不到的原因。

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