政面交鋒》「習鄭會」由北京主導 沈伯洋批在野黨淪遞刀者：助習對美談判

民進黨立委沈伯洋分析，北京選在「川習會」前安排「習鄭會」，背後具有明確戰略意圖。（記者陳怡君攝）

國民黨主席鄭麗文7日起率團訪中，預計今日與中共總書記習近平會面，引發國際關注。民進黨立委沈伯洋在本報「政面交鋒」專訪中表示，這場「鄭習會」呈現完全由北京主導且尊嚴全無的局勢，批評在野黨等於是遞刀子給對方，讓習近平見美國總統川普時有更多的話語權。

沈伯洋表示，相較於過去的「連胡會」與「馬習會」，當時多由台灣政商重要人士組成代表團，呈現一定程度的互動；然而此次國民黨訪中團成員中，缺乏具民意基礎的立法委員，顯示整體會面層級與代表性均有所不足，這反映出整場會談幾乎完全由北京主導，而非雙方在對等基礎上的交流。

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沈伯洋進一步分析，過去中國處於經濟快速發展階段，各國爭相進入中國市場，中方也樂於開放資源吸引外資；但自「馬習會」後期至今，中國經濟持續下行，使得類似會面的性質已從經濟導向轉為純政治目的。

他也提及，在此次會面前夕，中國東部戰區發布帶有統戰意味的宣傳圖像，內容涉及「祖國統一」及台獨份子亂葬崗等具威嚇意味的訊息。他質疑，若真為對等且具尊嚴的對話，對方不可能在會前釋出此類訊號，顯示此次會面本質上缺乏尊重。

談及國際局勢，沈伯洋認為，習近平選擇在與川普會面前，提前處理台灣議題，才有辦法在面對川普的時候，把台灣議題重新端到檯面。他指出，中方希望藉由與台灣在野黨接觸，取得談判籌碼，進而在美中對話中提高自身話語權，而在野黨此舉等於是遞刀子給對方，讓習近平在見川普的時候有更多的話語權。

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