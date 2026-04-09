美議員能恩推動多項友台倡議 外交部頒贈睦誼獎章

外交部頒贈「睦誼外交獎章」予美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國家安全任務小組主席能恩，肯定他長期關注民主國家共同面對的挑戰，並積極推動多項友台倡議。（總統府提供）

外交部頒贈「睦誼外交獎章」予美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國家安全任務小組主席能恩，肯定他長期關注民主國家共同面對的挑戰，並積極推動多項友台倡議。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長陳明祺於8日代表部長林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」予美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國家安全任務小組主席能恩（Zach Nunn，另譯：諾恩），並設宴歡迎訪團成員。

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陳明祺致詞表示，能恩長期關注民主國家共同面對的挑戰，並積極推動多項友台倡議，充分展現其對強化台美夥伴關係及維護區域和平穩定的高度重視。「睦誼外交獎章」不僅表彰能恩過去對促進台美關係的重要貢獻，也彰顯雙方穩固的互信基礎，以及攜手開創未來的堅定信念。

能恩致詞時表示，美國國會長期將支持台灣列為優先事項。台灣位居第一島鏈關鍵位置，對民主陣營及全球和平穩定均具重要意義。台灣不僅是美國的重要夥伴，更是全球民主與產業安全的重要支柱。

能恩並致贈代表對公共服務與促進人民福祉卓越貢獻的「愛荷華州功績獎章」（Iowa Medal of Merit）彰顯台美雙方緊密友好的夥伴關係。

外交部表示，歡迎能恩一行來訪，並感謝近期美國聯邦參、眾兩院兩黨國會議員接連訪台，展現對台灣安全及深化台美關係的跨黨派堅定支持。

外交部強調，將持續在既有良好基礎上，與美國國會及各界友人攜手合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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