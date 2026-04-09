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    首頁 > 政治

    美馬里蘭州務卿率團回訪 盧秀燕端珍奶迎賓

    2026/04/09 21:24 記者蘇孟娟／台中報導
    美馬里蘭州務卿李鳳遷（右2）率團回訪台中市政府，盧秀燕端珍奶迎賓。（台中市政府提供）

    美馬里蘭州務卿李鳳遷（右2）率團回訪台中市政府，盧秀燕端珍奶迎賓。（台中市政府提供）

    總統賴清德曾說，希望有機會招待中共總書記習近平喝珍珠奶茶，國民黨主席鄭麗文訪中國，昨天（8日）體驗用無人機點珍珠奶茶。而台中市長盧秀燕上月訪美，美國馬里蘭州州務卿李鳳遷（Susan C. Lee）昨天率團回訪台中市政府，盧秀燕準備珍珠奶茶迎賓，盼以台中味鞏固情誼。

    盧秀燕指出，台中與馬里蘭州在航太工業與生物科技領域具備高度互補性，雙方在經貿合作上已建立穩固基礎，台中擁有強大的精密機械與晶片產業基礎，其中，指標性航太企業「漢翔航空工業」早已與馬里蘭州知名國防大廠「諾斯洛普．格魯曼」（Northrop Grumman）及波音（Boeing）建立緊密的合作夥伴關係。

    她說，除了航太技術，兩地在生物科技產業也有頻繁交流，未來盼透過技術對接與經驗分享，共同創造更多就業機會與經貿合作。

    李鳳遷說，馬里蘭州與台中市在產業創新、人才培育及經濟繁榮方面，擁有極其相近的發展目標與價值觀，期待未來雙方能在推動產業升級以增加稅收、提升市民生活福祉等面向，開展更具體的合作計畫，並透過航太與生技等核心產業的對接，雙方開創經貿商機。

    盧秀燕說，上月率團赴馬里蘭州考察時受到熱情接待，她邀請訪團品嚐台中代表性飲品「珍珠奶茶」鞏固情誼，也展現台中地產好物的卓越品質。

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