鄭麗文「和平之旅」共機卻越中線 溫朗東曝中共核心法則

國民黨主席鄭麗文率團訪中。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文率團訪中進行「和平之旅」，預計10日與中國領導人習近平會面。對此，資深媒體人溫朗東表示，「中國一邊找鄭麗文演辦家家酒，一邊共機擾台。中國共產黨的核心法則，始終是『槍桿子裡出政權』」。

溫朗東在臉書發文表示，鄭麗文因應「天命」訪中，騙術的核心在於「兩岸是一家人，只要台灣努力，就會帶來和平」，這是用「假家人」偽裝「真併吞」。國際政治只有盟友與敵人，沒有無怨無悔的家人。

請繼續往下閱讀...

溫朗東指出，宋濤在南京晚宴說：「凡事首重家和萬事興。」陳吉寧在上海會客廳說：「我們都是中國人，是血濃於水的一家人。」朱鳳蓮在國台辦記者會說：「兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，理應由家裡人商量著辦。」這套話術把美中貿易戰的新冷戰格局，台灣的第一島鏈樞紐位置，簡化成了「兩岸家內事」，而鄭麗文是聽命辦事的演員。

溫朗東說，但中國連演戲都不認真。從昨天到今天早上六點，台灣國防部偵獲中共軍機6架次、軍艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。6架軍機中有5架過海峽中線，進入台灣北部及西南空域。也讓他怒批，「中國一邊找鄭麗文演辦家家酒，一邊共機擾台。中國共產黨的核心法則，始終是『槍桿子裡出政權』」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法