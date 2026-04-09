中國民眾對鄭麗文喊「下架民進黨」遭帶走！ 梁文傑：重點是不能講話

國民黨主席鄭麗文到南京中山陵謁陵，一名中國民眾見狀興奮大喊，「鄭麗文主席2028年下架民進黨」，隨即遭現場工作人員鎖喉帶離。（記者陳鈺馥攝）

國民黨主席鄭麗文到南京中山陵謁陵，一名中國民眾興奮大喊，「鄭麗文主席2028年下架民進黨」，隨即遭現場工作人員鎖喉帶離。陸委會發言人梁文傑今天在陸委會記者會特別播放這段影片，直指對中共而言，此事重點「不是你講的正不正確，而是你就是不能講話，所以要把人立刻架走」。

梁文傑指出，大家也許覺得這只是場邊一個插曲，但這實際上反映了中共的統治。這位人士喊說「鄭主席2028年下架民進黨」，這個講應該對中共來說是很正確的說法，但重點不是你講的正不正確，而是你就是不能講話，所以要把人立刻架走。就是這樣的統治方式，台灣人不願意接受中共統治。

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梁文傑批評，這個場邊的小插曲，其實反映出台灣人對中共真正的看法是什麼。對於鄭麗文主席昨天把兩岸問題變成是日本軍國主義留下來的問題，這不僅在歷史分析上是錯誤的，也會置台灣於危險境地，更抹殺了台灣人民對民主自由的努力。

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