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    首頁 > 政治

    韓國瑜沒幫忙站台 台北松信區議員擬參選人李明璇：自己發光

    2026/04/09 19:09 記者蔡愷恆／台北報導
    國民黨新人松山信義市議員擬參選人李明璇（左），以及內湖南港市議員擬參選人陳冠安（右）。（資料照）

    國民黨新人松山信義市議員擬參選人李明璇（左），以及內湖南港市議員擬參選人陳冠安（右）。（資料照）

    國民黨台北市議員第三選區（松山信義）新人初選白熱化，立法院長韓國瑜今天（9日）陪辦公室主任、擬參選人許原榮掃票。外界質疑，這是否代表「韓家軍」分裂？同選區擬參選人李明璇回應，韓國瑜其實已經借給她很多的光了，「所以現在我該自己發光。」

    李明璇說，她跟韓國瑜很早就有默契，在初選階段不會特別為她催票。她認為，「反而是一種肯定，因為他認為我不需要靠他了。」雖然對於被陪同的候選人來說，當然是很大的加分，但她覺得，選舉畢竟還是考驗選民對每個候選人的認同度。

    李明璇提到，從她結婚那一天，韓國瑜去證婚，到她人生第一次選戰，韓國瑜也在艱困選區裡一場場幫忙站台、賣力地拉票，「韓院長其實已經借給我很多的光了，所以現在我該自己發光。」

    李明璇說，這一次的黨內初選，會繼續用自己的方式一步一腳印走下去，從決定參選到現在一直都是照著自己的步調在努力，也不願意在初選這個階段讓任何人為難。黨內同志手心手背都是肉，所以她不會要任何人選邊站。

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