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    首頁 > 政治

    《苗栗縣鄉鎮市長選情初探》後龍、通霄現任拚連任 無強勢挑戰者

    2026/04/09 19:35 記者蔡政珉／苗栗報導
    通霄鎮長張可欣目前無對手挑戰其連任。（取自張可欣粉專）

    通霄鎮長張可欣目前無對手挑戰其連任。（取自張可欣粉專）

    苗栗縣下屆後龍鎮長與通霄鎮長目前局勢單純，無較強挑戰者有意角逐，後龍鎮長謝清輝、通霄鎮長張可欣若無變數、繼續參選應可順利連任。

    謝清輝曾任兩屆後龍鎮代會主席，經營建設公司有成，本屆回鍋參選鎮長獲勝，他擁有豐沛人脈且身段柔軟善於溝通，上任後處理後龍夜市停擺問題、舉辦多項活動如健走、好望角音樂會等行銷後龍，獲得不少好評；謝清輝也持續活化由縣政府手中接管的北勢溪親水廊道，並獲得企業家捐贈黑天鵝、鴛鴦，且綠美化高鐵站周邊。

    目前謝清輝持續向中央爭取推動台61線與台72線銜接、後龍產業專區納入大矽谷計劃等重要政策，建設、發展後龍鎮。

    至於張可欣，其父為前縣議員張太陽，她上屆踏入政壇，除了父親打下基礎，甜美外型也備受矚目，初試啼聲以最高票當選縣議員；本屆鎮長選舉展現強大基層實力擊敗強敵前立委、前苑裡鎮長杜文卿，她持續深耕其父人脈，並拓展票源，與其他地方勢力合作。

    通霄鎮人口流失嚴重，之前張可欣推動發放每胎9萬元生育津貼社福政策，近來她也著手通霄神社周遭活化等，盼提升觀光品質，透過政績盼繼續獲得鎮民認同。

    謝清輝曾任兩屆後龍鎮代會主席，挑戰連任兩屆鎮長。（資料照，記者蔡政珉攝）

    謝清輝曾任兩屆後龍鎮代會主席，挑戰連任兩屆鎮長。（資料照，記者蔡政珉攝）

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