北市發敬老金發放出包、鼠輩橫行 林亮君質詢追問蔣萬安

台北市議員林亮君針對敬老金、鼠患議題質詢市長蔣萬安。（圖取自台北市議會直播）

台北市議員林亮君3月踢爆，社會局委外廠商作業疏失，導致5000餘筆重陽敬老金重複發放，共計900多萬元。她今天在市議會質詢市長蔣萬安說，市府行政效率堪憂，須向廠商求償。另外，台北市鼠輩橫行，應擴大參與的局處，共同聯防強化宣導鼠藥使用資訊，市府允諾處理，避免再度發生。

林亮君指出，市府1月接獲市民反映，就知道誤發，但隔了2個月後才通知受影響的5768人。令人困惑的是，蔣萬安上任後就重啟發放重陽敬老金，所以也不是第一次，為何會出現這樣的失誤？而且反應慢半拍，行政效率堪憂，加重公務員負擔，應向廠商求償。

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社會局長姚淑文回應，處理過程中同步不斷檢討，試圖找出最佳的處置方式，避免驚動長者，選擇於過年、2月後通知，已要求廠商承擔所有行政作業與經費損害。

林亮君也提到，蔣萬安的施政報告中，未提及環境維護相關，質疑鼠患日益嚴重，台北市今年1月出現漢他病毒病例，幸無擴大，然「見鼠率仍高到市民有感」，接連有民眾反映公園、小吃街等地看到老鼠，甚至「成群結隊」情形，不過，病例出現後，市府只開過一次聯防會議。

蔣萬安說，當時發現病例與疫情後，立即成立跨局處專案小組，由副市長召集環保局、衛生局、公園處等單位，先進行地毯式全面清消，再對熱點投藥，公園樹穴也不放過，以及透過民政系統號召集體清理環境。環保局長徐世勲說，除了加強清消頻率，也有告知鄰里若有需要，可以繼續申請老鼠藥。

林亮君認為，台北市鼠患根本性的問題可能源於住商混合，防不慎防，應加強對商業區、店家宣導，以及擴大參與的局處共同聯防，否則基層天天抓老鼠、累死清潔隊，治標不治本。另提醒，市府大量採購鼠藥，務必強化宣傳使用方式與注意事項，以免滅鼠不成反而傷到寵物。

蔣萬安補充，環保局統計，老鼠陳情案件已從2月258件，3月降至90件，持續保持警戒，也會請產發局、商業處和市場處針對商圈、夜市、餐飲業者加強清消，也會做好鼠藥處置宣導，避免憾事發生。

蔣萬安答詢，老鼠陳情案件已從2月258件，3月降至90件，持續保持警戒。（記者田裕華攝）

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