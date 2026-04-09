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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中聲量不及館長1％ 吳靜怡酸：空洞化在野領袖

    2026/04/09 17:33 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文近日率團訪中。（圖由國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文近日率團訪中。（圖由國民黨提供）

    1%國民黨主席鄭麗文近日率團訪中「和平之旅」，傳10日將與中國領導人習近平會面，引發熱議。對此，媒體人吳靜怡指出，鄭習會前，鄭麗文就是被空洞化的在野領袖，網路觸及能力不到「館長」陳之漢的百分之一。

    吳靜怡在臉書發文表示，鄭麗文這次帶團訪中，喊著「2026和平之旅」，媒體跟拍、官媒報導不斷，看起來好像很有架勢，尤其明天很可能就有「鄭習會」，但國民黨主席鄭麗文這位「在野領袖」，網路觸及能力連館長陳之漢的百分之一都不到。

    吳靜怡指出，館長2025年6月的上海杭州行，6天就衝出94.8萬則聲量，高峰期單日破10萬則，YouTube直播同時在線輕鬆10到20萬人，單趟總觀看累積超過2000萬，抖內甚至破百萬，病毒式擴散，藍綠通通蹭熱度；反觀鄭麗文這次「和平之旅」，到現在「鄭習會」相關討論才8.88萬則，其中95％以上還是中性觀望，綠營討論量反而是藍營的兩倍多。

    吳靜怡分析，當年國民黨還有黨產、有組織動員、還有基層樁腳的時候，在野領袖至少還能代表「反對聲音」。現在呢？黨主席出訪中國、即將見習近平，最大聲量竟然輸給一個網紅，這代表國民黨的「在野」早已被數位時代徹底掏空，只剩一個空殼頭銜。鄭麗文可以上新聞、可以見習近平，但她在鄭習會前就已經觸及不到年輕人、觸及不到中性選民、觸及不到那群每天滑手機的台灣主流民意。

    她認為，中國有能力給流量給館長，為什麼不願意給鄭麗文？鄭習會前的鄭麗文，外表看起來是隆重的政治交流，內核卻是空的，當一個在野領袖的網路觸及不到網紅的百分之一，當她的主張連自己人都反感時，這場會面就只是一場「數位邊緣人」的謝幕演出。

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