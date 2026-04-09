網瘋傳鄭麗文與「中華民國墓碑」合照還比YA? 真相曝光！

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文7日率團訪中，並將與中共總書記習近平會面，引發國際關注。昨（8日）鄭麗文一行人到南京謁拜中山陵，網上瘋傳她與「中華民國的墓碑」合照，大批網友跳出來痛罵、嘲諷。不過經查，網傳照片疑為合成圖，但所謂「中華民國的墓碑」確實在鄭麗文昨日謁陵的園區內。

鄭麗文昨天到南京中山陵謁陵現場聚集大批群眾在旁高喊「祖國統一」，鄭麗文也微笑揮手致意。俗後網上流傳一張鄭麗文與上頭刻著「中華民國 公元1912年-1949年 建都南京」的紀念碑合影，畫面上的鄭麗文露出燦笑，還比了YA手勢。

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這張照片曝光，大批網友怒批「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」、「白痴女，自己的國被刻在墓碑上，她還可以比YA，智障死了」、「在墓碑前還笑成這樣，不期望她孝女哭墓，但是好歹她也是這個國民黨的主席」、「丟臉啊，人家就跟妳說中華民國1949年就沒了，還是妳心裏的中國是中華人民共和國才有辦法笑得這麼開心」、「有人說鄭麗文是民進黨派去國民黨臥底的，原本我是不信的，這張照片終於讓我信了」。

不過底下也有不少人指出，「這是合成的」、「本照片為合成照片，並非真實拍攝。疑點一：鄭麗文未配戴青天白日六瓣徽章前往謁陵。疑點二：鄭麗文穿著淺棕色長袖西裝，而非淺藍色短袖西裝。」、「雖然很討厭她，但還是要澄清這是合成照」、「這是AI合成的，看看笑笑就好，不要轉傳」

將相關照片丟給AI分析，也得到可能經過合成變造的答案，照片中的鄭麗文疑截圖自去年10月份她當選國民黨主席，在藍營中央黨部召開記者會的畫面，被拿來和中山陵內這塊被戲稱為「中華民國墓碑」的紀念碑合成在一起。

但該紀念碑確實存在，位於中山陵園風景區內的南京十朝歷史文化園區，中國人會用「六朝古都、十朝都會」來形容南京這座歷史悠久的古都，當地政府在南京十朝歷史文化園區內設立「十朝鼎立」的石柱，記錄各朝的興亡歷史，在最左側的石柱上就刻上「中華民國 公元1912年-1949年 建都南京」，對照其他石柱的朝代興亡，似乎是代表中華民國已亡於1949年。

網瘋傳鄭麗文與。（圖翻攝自Threads）

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