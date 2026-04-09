管碧玲po共艦擾台示意圖挨轟洩密 顧立雄：已去機敏化

國防部長顧立雄說，管主委所發的圖屬去機敏化處理的「示意圖」，國防部過去在針對性軍演時也曾利用示意圖方式呈現相關動態。（記者羅沛德攝）

海委會主委管碧玲近日在社群媒體發布「海面態勢圖」，引發國民黨立委馬文君、徐巧芯質疑涉嫌洩密。對此，國防部長顧立雄今（9）日受訪時說，該圖屬去機敏化處理的「示意圖」性質，國軍在中共對台針對性軍演時也有類似做法。

立法院外交及國防委員會今天召集朝野協商「國防特別條例草案」，顧立雄列席前接受媒體聯訪。針對管碧玲公布海面圖資遭指洩密一事，顧立雄說，他已看過管主委所發的圖，海委會昨日也已發布新聞稿說明。

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顧立雄強調，基本上應該就是一個示意圖，它並沒有確切的船艦的位置，包括航位、經緯度還有時間。這類示意圖就如海委會所言，是將資料「去機敏化」後套疊在公開的地圖上面，因此屬於示意圖性質。他進一步說明，國防部過去在針對性軍演時，也曾利用示意圖的方式來呈現相關動態。

媒體詢問，國防部未來是否也會採取類似方式發布資訊？顧立雄回應，未來在一些特別的時間點，例如「針對性軍演」期間，國防部也會有類似示意圖的發布。他重申，這些發布都會在「去機敏化」的情況下進行，「就如同海委會這次發布一樣，我想也是去機敏化」。

顧立雄說，國防部將持續針對海上安全與相關國土防衛示意，與海巡署保持密切合作。

中共黃海實彈射擊 國軍都有掌握

另，國民黨主席鄭麗文目前訪問中國，中共遼寧海事局卻突襲宣布在黃海實彈射擊。顧立雄回應，我們的瞭解，就是這次是遼寧海事局發布的，我們都會有掌握。

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