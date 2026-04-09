韓國瑜首度替小雞站台掃街 陪許原榮在北市松信催票

國民黨台北市議員第三選區（松山信義）擬參選人許原榮與立法院長韓國瑜一起掃街。（記者蔡愷恆攝）

國民黨台北市議員第三選區（松山信義）競爭激烈，擬參選人許原榮今（9）日與立法院長韓國瑜一起掃街，這也是韓國瑜在這次選戰首次替「小雞」催票。許原榮表示，請院長來催票是計畫一部份，很感謝院長能夠藉助他的一些影響跟推薦，讓他能夠再進一步地推薦給所有的選民。韓國瑜站在選舉車上高喊，「許原榮出來選舉，是大姑娘進洞房，是第一次，請大家多幫忙。」

許原榮為前立委費鴻泰辦公室主任、立法院長韓國瑜辦公室主任，他說從生長、工作到服務都在松山信義，對在地服務跟經營一直都沒有離開過。除了行程的密度增加一點，其他都是我平常在做服務的一些工作，所以其實沒有特別的不同。

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許原榮表示，韓國瑜跟他說，既然在這邊有這麼長時間的投入，那如果有意願轉成公共服務、主動來做一些什麼的話，韓都很鼓勵。

另外，同樣競爭市議員參選人位置的李明璇曾說，她與韓國瑜早有默契，不會特別為她催票，這被質疑是「韓家軍」分裂。許原榮回覆，其實不知道中間過程，就是做自己的努力跟經營。

目前松信有2位擬參選人初選都是有加權加到100%，許原榮坦誠，比較吃虧，認為加權差距有點過度，但尊重這個機制。他提到，會做好準備，雖然改變不了這個制度，可是基本上我還是用我的努力來爭取大家認同。

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