鄭麗文嗆日本帝國主義劈傷兩岸 日方人士：不影響日台關係

國民黨主席鄭麗文8日到南京中山陵謁陵後，發表長達18分鐘「仇日」演講，罕見11次點名日本，細數日本殖民統治台灣、發動侵華戰爭。（擷取自鄭麗文臉書粉絲專頁）

國民黨主席鄭麗文8日到南京中山陵謁陵後，發表長達18分鐘「仇日」演講，罕見11次點名日本，細數日本殖民統治台灣、發動侵華戰爭，聲稱「兩岸之間…被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合」。對此，日方人士向本報表示，這是在野黨的言論，因為不是賴政府，並不會影響日台關係。

鄭麗文稱，「8年抗戰血淚斑斑，一直等到日本戰敗之後，台灣才終於結束了長達50年，被殖民統治的厄運」，說到激動處語帶哽咽，還手插口袋平復心情。

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鄭麗文表示「時至今日，兩岸之間仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合」；參訪結束後，中方也順勢送上「反日書籍」《中山陵》、《抗戰中的中山陵》2本書給鄭麗文。

日方人士指出，其實鄭麗文擔任黨主席以前，很常到日本觀光，因為信奉藏傳佛教的關係，鄭會去京都、奈良參拜佛寺。她在中山陵所發表的意見，因為是在野黨的言論，不是賴政府，並不會影響日台關係。

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