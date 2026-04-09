為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文嗆日本帝國主義劈傷兩岸 日方人士：不影響日台關係

    2026/04/09 16:02 記者陳鈺馥／台北報導
    國民黨主席鄭麗文8日到南京中山陵謁陵後，發表長達18分鐘「仇日」演講，罕見11次點名日本，細數日本殖民統治台灣、發動侵華戰爭。（擷取自鄭麗文臉書粉絲專頁）

    國民黨主席鄭麗文8日到南京中山陵謁陵後，發表長達18分鐘「仇日」演講，罕見11次點名日本，細數日本殖民統治台灣、發動侵華戰爭。（擷取自鄭麗文臉書粉絲專頁）

    國民黨主席鄭麗文8日到南京中山陵謁陵後，發表長達18分鐘「仇日」演講，罕見11次點名日本，細數日本殖民統治台灣、發動侵華戰爭，聲稱「兩岸之間…被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合」。對此，日方人士向本報表示，這是在野黨的言論，因為不是賴政府，並不會影響日台關係。

    鄭麗文稱，「8年抗戰血淚斑斑，一直等到日本戰敗之後，台灣才終於結束了長達50年，被殖民統治的厄運」，說到激動處語帶哽咽，還手插口袋平復心情。

    鄭麗文表示「時至今日，兩岸之間仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合」；參訪結束後，中方也順勢送上「反日書籍」《中山陵》、《抗戰中的中山陵》2本書給鄭麗文。

    日方人士指出，其實鄭麗文擔任黨主席以前，很常到日本觀光，因為信奉藏傳佛教的關係，鄭會去京都、奈良參拜佛寺。她在中山陵所發表的意見，因為是在野黨的言論，不是賴政府，並不會影響日台關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播