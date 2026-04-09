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    首頁 > 政治

    送蔣萬安護腰「別躺平」 林延鳳：挺直腰桿護台灣尊嚴

    2026/04/09 15:55 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安今（9日）到台北市議會進行施政報告並備詢。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今（9日）到台北市議會進行施政報告並備詢。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今（9日）到台北市議會進行施政報告並備詢，民進黨籍議員林延鳳說，蔣萬安競選時承諾「若有人敢欺負台灣，絕對要用性命輸贏到底」，如今國民黨主席鄭麗文正在中國訪問，中共就宣布在黃海實彈射擊演習，因此特別準備了專業醫療級的護腰送蔣萬安，要他不僅保護好腰，更要挺直腰桿，成為對抗中國、守護台灣尊嚴的力量，做台灣人的首都市長。

    林延鳳在蔣萬安施政報告前的權宜發言時說，蔣萬安2022年10月競選市長期間，前往社子島參拜時，曾公開在神明面前發誓，未來若有人敢欺負台灣，他「絕對要用性命輸贏到底」，還曾公開宣示，雙城論壇是否續辦，前提必須是「中共軍機不擾台」，結果共機、共艦持續威脅台灣人，雙城論壇卻還是照辦。更諷刺的是，去年12月的雙城論壇結束後，蔣萬安剛從上海返台，中共馬上送他一個「環台軍演大禮包」，代表蔣訴求的「越交流越和平」根本不存在，反而是「越交流越危險」。

    林延鳳說，蔣萬安因為椎間盤突出，只服12天補充兵，可能對軍事演習比較不熟悉，也無法體會守護前線的國軍弟兄們面對中國侵擾產生的壓力有多大。而觀察蔣市長近來椎間盤的問題似乎已經好轉，不僅可以打籃球、跳街舞、打匹克球，還是世壯運的壁球選手，也偶爾閃到腰而取消行程，因此特別準備一條醫療專業級的護腰送給蔣萬安，希望他能克服腰傷、挺直腰桿，成為對抗中國、守護台灣的力量。

    林延鳳指出，希望蔣萬安要有勇氣告訴國民黨主席鄭麗文，不要整天想當中國人，別存在「躺平」就能換來和平的幻想，希望蔣萬安能做一個台灣人的首都市長，共同守護台灣的尊嚴與國家主權。

    民進黨議員林延鳳送專業醫療級護腰給台北市長蔣萬安，希望他挺直腰桿守護台灣尊嚴。（林延鳳辦公室提供）

    民進黨議員林延鳳送專業醫療級護腰給台北市長蔣萬安，希望他挺直腰桿守護台灣尊嚴。（林延鳳辦公室提供）

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