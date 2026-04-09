防中共竊密！台日首次半導體國會對談 攜手防關鍵技術外流

「台灣半導體戰略國會議員聯盟」與日本「半導體戰略推進議員連盟」首次舉辦國會對談，分別由台灣會長郭國文、立法委員何欣純，以及日本會長山際大志郎、事務局長関芳弘代表參加。（郭國文辦公室提供）

總統賴清德、日本首相高市早苗力推半導體供應鏈政策，「台灣半導體戰略國會議員聯盟」與日本「半導體戰略推進議員連盟」今（9日）首次舉辦國會對談，分別由台灣會長郭國文、立委何欣純，以及日本會長山際大志郎、事務局長関芳弘代表參加。在台日半導體相互投資下，日方同意建立台日國會窗口展開情資交流，預防關鍵技術遭外流。

郭國文席間表示，光是從台積電海外投資就看出台日友好的精神，只有日本JASM是台積電與客戶夥伴合資企業，是全球唯一「合資」的海外廠，不僅代表台日是密不可分的夥伴，更凸顯台日半導體產業上有更多合作空間。

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郭國文說，台日將半導體視為重要的戰略產業與物資，打造「非紅供應鏈」是雙方共同課題。除了在法律規範上，加嚴防範經濟間諜與紅色滲透，也希望透過建立台日通報窗口，確保防弊有效又即時。

據此，郭國文提議，在半導體製程的後段封裝上，是目前台日皆積極強化的技術與設備，若雙方可共同投入研發，不僅能加速進展，更能進一步強化供應鏈與經濟安保，達到加乘效益。

何欣純則分享，她推動台中朝AI智慧城市發展，其中一大關鍵便是鞏固半導體供應鏈，隨著半導體供應鏈國際化，台日在防範中國取得關鍵技術上需要互相合作，才能更完善防範紅色滲透到戰略產業，進一步保障AI產業健全發展。

何欣純提及，日本的晶片製成主要以生產車用及影像感測器（CIS）等邏輯晶片為主，台中的中科則是台灣先進製程與封測研發的關鍵，在人才、技術與供應鏈上具有極高互補性，也讓台日透過商業合作來整合供應鏈。

何欣純並引述台灣的國安局報告說明，中共依「十五五」規劃當中，側重於拉攏台灣AI、半導體、精密機械等高科技產業，在台日產業相互投資、設廠的狀況下，台灣政府與國會更需要合作，加強台日雙邊各項情資分享合作，共同防堵中國各種類型的滲透。

日方則回應說，確實過去也注意到有中國滲透的現象，但目前對於中資滲透企業，尤其是併購中小企業導致技術外流上，都僅有罰金，並未有更多的法律責任，因此日方也提及，目前高市政府正在研擬推動「反間諜法」，希望可以預防問題。

除此之外，在台日半導體相互投資下，日方也同意建立台日國會窗口，針對可能涉及中資滲透的部分做情資交流，希望藉此提前預防關鍵技術遭外流。

同時，日方也呼應郭國文提出在次世代半導體發展上共同合作的想法，雙方達成共識，將回去盤點適合共同研發的環節，未來再進一步討論更具體的合作方案。

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