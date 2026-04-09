為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨爭初選現怪招！ 擬參選人周世雄登記改名「七個字」

    2026/04/09 15:59 記者甘孟霖／台北報導
    周世雄長期在中正萬華表演變練，更為初選改名「周世雄變臉那個」盼加深選民印象。（擷取自周世雄臉書）

    周世雄長期在中正萬華表演變練，更為初選改名「周世雄變臉那個」盼加深選民印象。（擷取自周世雄臉書）

    國民黨台北市議員第四（中山、大同）、五（中正、萬華）、六（大安、文山）選區記參選今（9日）截止，當中第四選區預計提名4席，共5人登記將由2位新人初選搶1席；第五選區6人登記，將由3位新人初選搶1席；第六選區現任8名議員登記，無需初選。有趣的是，第五選區擬參選人周世雄為加深大眾印象拚初選出線，竟將名字改為「周世雄變臉那個」。

    國民黨台北市黨部今公布登記名單，包含第四選區，盧威、李易儒、葉林傳、陳炳甫、柳采葳；第五選區吳志剛、郭音蘭、郭昭巖、張延廷、鍾小平、周世雄變臉那個；

    第六選區耿葳、李柏毅、鍾沛君、王欣儀、陳錦祥、曾獻瑩、楊植斗、徐弘庭。

    周世雄表示，今天上午特別到戶政事務所改名為「周世雄變臉那個」，因為他長期在中正、萬華演出變臉，已經數百場，很多人不知道「周世雄」這個人的長相，卻會對「變臉那個」有印象，因此希望透過改名，讓民眾接起電話時能對這個名字有所反應，「投名字最長的那個就對了」。

    談起與變臉的淵源，周世雄說，年輕時他曾特地到中國去拜師學藝，回到台灣後又不斷精進，並長期在中正、萬華地區表演，在街頭站路口短講時，也會穿著變臉的服裝，希望能加深路過民眾的印象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播