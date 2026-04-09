國民黨爭初選現怪招！ 擬參選人周世雄登記改名「七個字」

周世雄長期在中正萬華表演變練，更為初選改名「周世雄變臉那個」盼加深選民印象。（擷取自周世雄臉書）

國民黨台北市議員第四（中山、大同）、五（中正、萬華）、六（大安、文山）選區記參選今（9日）截止，當中第四選區預計提名4席，共5人登記將由2位新人初選搶1席；第五選區6人登記，將由3位新人初選搶1席；第六選區現任8名議員登記，無需初選。有趣的是，第五選區擬參選人周世雄為加深大眾印象拚初選出線，竟將名字改為「周世雄變臉那個」。

國民黨台北市黨部今公布登記名單，包含第四選區，盧威、李易儒、葉林傳、陳炳甫、柳采葳；第五選區吳志剛、郭音蘭、郭昭巖、張延廷、鍾小平、周世雄變臉那個；

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第六選區耿葳、李柏毅、鍾沛君、王欣儀、陳錦祥、曾獻瑩、楊植斗、徐弘庭。

周世雄表示，今天上午特別到戶政事務所改名為「周世雄變臉那個」，因為他長期在中正、萬華演出變臉，已經數百場，很多人不知道「周世雄」這個人的長相，卻會對「變臉那個」有印象，因此希望透過改名，讓民眾接起電話時能對這個名字有所反應，「投名字最長的那個就對了」。

談起與變臉的淵源，周世雄說，年輕時他曾特地到中國去拜師學藝，回到台灣後又不斷精進，並長期在中正、萬華地區表演，在街頭站路口短講時，也會穿著變臉的服裝，希望能加深路過民眾的印象。

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