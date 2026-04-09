批蔣萬安不對鄭習會發聲 簡舒培送「躺平專用席」狠酸

台北市議員簡舒培送上一個露營椅，上頭寫著「蔣萬安躺平專用席」；不過，蔣萬安全程都低頭看資料，沒有多做反應。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（9日）至台北市議會進行施政報告，會前多位議員提出程序發言。民進黨籍議員簡舒培指出，蔣市府用美化民調數字閃避脫北潮，蔣萬安更避談國民黨主席鄭麗文訪中「鄭習會」，是否蔣萬安為了「躺平」好不讓中共盯上？她並送上一席「蔣萬安躺平專用席」。蔣萬安則全程低頭看資料，未有反應。

簡舒培說，北市府研考會去年做了個民調，稱市民對市府施政滿意度達6成9，但北市人口外移嚴重，人民「用腳投票」，蔣市府能創下歷任市長最高滿意度，蔣萬安都沒有覺得怪怪的嗎？

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簡舒培批評，台北市人越來越少，老鼠越來越多，市府卻用美化的數字避重就輕，不管人口外流或是公務員脫北潮都是要面對的重要問題。

簡舒培也說，蔣萬安「閃很大」這件事情，不只體現在面對脫北潮上，鄭麗文此次訪中，連同行媒體都要給國台辦審核，這哪有對等尊嚴？根本以和平之名行躺平之實。而蔣萬安從4月4日到4月7日，都沒有公開行程，不敢出面回應；反觀同為直轄市長的新北市長侯友宜，都敢說強化國防實力是共識，應該以中華民國利益為考量，為何侯敢說，蔣卻不敢？難道是因為市長想躺平，好讓中共不盯上？

最後，簡舒培則送上一個露營椅，上頭寫著「蔣萬安躺平專用席」；不過，蔣萬安全程都低頭看資料，沒有多做反應。

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