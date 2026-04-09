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    首頁 > 政治

    藍營狂讚鄭麗文喊「中華民國」 黃暐瀚點出殘酷現實

    2026/04/09 15:30 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文昨（8）日前往南京中山陵謁陵，提到「民國115年」，會後致詞時提到國父創建「中華民國」等內容。（圖由國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文昨（8）日前往南京中山陵謁陵，提到「民國115年」，會後致詞時提到國父創建「中華民國」等內容。（圖由國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文近日率團赴中展開所謂「和平之旅」，她昨（8）日前往南京中山陵謁陵，提到「民國115年」，會後致詞時提到國父創建「中華民國」等內容。對此，不少藍營人士、媒體報導大為讚賞。資深媒體人黃暐瀚表示，他當然予以稱讚，但他也點出殘酷現實表示，「中華民國」四個字，昨天在對岸的央視等各大媒體上全面消音，完全不見。

    黃暐瀚今日在臉書發文指出，鄭麗文到南京中山陵，大聲說出中華民國，「我當然給讚。」但他該說的還是要說，台灣各大媒體關注的「中華民國」四個字，昨天在對岸的央視、新華社等各大媒體，全面消音，完全不見。

    黃暐瀚表示，如同三年前，前總統馬英九去中山陵，不只口述國父「創建民國」幾個字不受對岸媒體青睞，一字未見，連題字時巧妙閃避「民國」所落款寫下的「百十二」照片，都被新華社「精準裁剪」，沒得曝光。

    黃暐瀚說，在台灣，講「中華人民共和國」毫無禁忌；但在對岸講「中華民國」則是會「自動消失」。如此交流，對岸14億中國人如何知曉大多數台灣人其實還在堅持「中華民國」？也難怪很多翻牆留言的對岸網友，常誤以為多數台灣人分分鐘期待兩岸早日統一。

    黃暐瀚最後表示，多交流肯定不壞，他也支持。但交流得「真誠真實」，才不會反生誤解，得不償失。

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