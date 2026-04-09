鄭習會延宕審軍購預算 綠議員送蔣萬安「一中地墊」要他拒絕被躺平

台北市議員陳賢蔚（右）送蔣萬安「一中地墊」，但蔣萬安全程低頭看資料，並未有其他反應。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文近日赴中，預計會見中國國家主席習近平進行「鄭習會」。國防軍購特別條例原定今（9）日下午進行朝野協商，但國民黨團發函要求延後到「15日或16日」，決定不派人出席。台北市長蔣萬安今至議會進行施政報告，民進黨籍台北市議員陳賢蔚表示，鄭麗文唱和中共的是「假和平」，蔣萬安身為首都市長對國安沒有模糊空間，並送上一塊「反對假和平，拒絕被躺平」的地墊，讓蔣萬安「想躺平」時要看清楚。不過，蔣萬安全程只是低頭看資料，並未有反應。

蔣萬安今施政報告前，多位議員提出程序發言，陳賢蔚說，台北市是全國政經中心，市民繳交的所得稅佔全國將近4成，是台灣經濟命脈，這是市民辛勤工作的成果，而市民也期待國家能夠保衛人民安全。

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陳賢蔚指出，立院國民黨團卻因為鄭麗文要到中國，竟延宕審查國防軍購預算，削弱台灣國防實力，相信台北市民都無法接受，尤其鄭麗文更在中國配合中共主張，把武力犯台定義為內戰，貶低對台灣友善的日本，還唱和一中的九二共識，背離主流民意所求的和平，並不是真和平，對國際釋出錯誤訊息，反讓台灣暴露在危機當中，面對中共犯台，台灣孤立無援，恐怕全民都「被躺平」。

不過，即便議員說得口沫橫飛，蔣萬安全程只是低頭看資料，並未有其他反應。

陳賢蔚說，蔣萬安身為首都市長、國民黨員，更是強調「反共復國」的蔣家後代，是否認同鄭麗文的一中言論？他認為只有台灣做主的和平，才是真和平，因此他要送上一塊鄭習會地墊，上頭寫著「反對假和平，拒絕被躺平」，希望蔣萬安想躺平時要看清楚上面的一中陷阱。

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