好市多、家樂福祭塑膠袋限購令 行政院：不評論特定廠商行為

繼好市多後，家樂福昨也祭出「耐熱袋、垃圾袋」限購令。行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯今（9）日表示，不評論特定廠商的限購行為，政府也很難干預。（記者鍾麗華攝）

塑膠袋之亂持續延燒，繼好市多後，家樂福昨也祭出「耐熱袋、垃圾袋」限購令。行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯今（9）日在院會後記者會表示，不評論特定廠商的限購行為，政府也很難干預，但數據顯示「供過於求」，對於市場上的預期心理，會盡快透過資訊讓市場明白供給不虞匱乏。

葉俊顯說明，4月塑膠製品原料上游乙烯供給15.9萬噸，需求11.8萬噸；聚乙烯部分供給為2.75萬噸，需求2.2萬噸，都「供過於求」；4月1日已請中油增產乙烯1.9萬噸，預估明天起生產塑膠袋的廠商拿到貨後，即可開始生產5000噸塑膠袋。

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葉俊顯再度強調，目前整個供應面供過於求，如果還是有缺貨，要打專線號碼：02-2701-1669，轉分機105至107反映。政府會確保消費者權益，並提供供給和需求資訊，至於市場上的預期心理，會盡快讓市場知道供給不虞匱乏。

經濟部次長賴建信補充，無論從上游原料供應、中油擴大生產到下游多方媒合，一直都在進行，經濟部長龔明鑫日前也與國內商圈座談，大部分商圈代表都表達存貨或使用無虞，但也有嘉義商家反映買不到，但調查後已快速媒合通路供貨。儘管塑膠袋是日常生活或店家銷售所需，但適量使用或不因預期心理影響，都有助產銷秩序維持，政府會透過三項措施確保塑膠袋供應。

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