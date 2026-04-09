中選會坦言人事案影響年底選舉 政院盼立院補足誠意

行政院發言人李慧芝今（9）日在院會後記者會表示，中選會的任命案會依法處理，讓中選會健全運作，也會再補提人選，希望立法院可以補足誠意，來儘速行使同意權。（記者鍾麗華攝）

行政院尚未任命中選會人事，中選會坦言延後任命，會影響年底九合一選舉工作，行政院發言人李慧芝今（9）日在院會後記者會表示，中選會的任命案會依法處理，讓中選會健全運作，也會再補提人選，希望立法院可以補足誠意，來儘速行使同意權。

藍白上個月封殺民進黨政府推薦的中選會人選，僅通過主委游盈隆及在野黨團所推薦人選，行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。行政院長卓榮泰7日在立法院表示，提名名單已釋出善意，卻未獲立院誠意，他也無奈表示，「我認命被騙」！

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中選會選務處長王曉麟昨（8）日在立法院備詢，被問及是否會影響年底選舉時，坦言「應該是會影響」，期盼新任委員可以及早就職，召開委員會議，審核各項重要選務工作事項，以利年底公職人員選舉工作順利進行。

對此，李慧芝說明，行政院去年9月向立法院長韓國瑜表達兩院溝通合作的善意，在韓國瑜允諾要協助之後，行政院按照韓國瑜的建議及在野黨要求，函請立法院3黨團推薦中選會的人選名單，而在行政院釋出善意之後，沒有看到立法院的誠意，在野黨封殺了三位被提名人，行政院礙難接受這樣的結果。

李慧芝表示，為讓選務可以順利進行，中選會的任命案，行政院會依法處理，同時為讓中選會的運作可以更加健全，行政院會補提名人選，希望立法院展現誠意，儘速行使同意權。

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