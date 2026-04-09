面對中共軍事威脅 學者：重啟核電可強化防衛韌性

新國策智庫今日舉行「核綠共存」論壇，專家學者直指，台灣天然氣存量只能撐11天，面對中共圍台軍演的威脅，重啟核電可強化台灣的防衛韌性。（記者陳鈺馥攝）

賴清德總統日前宣布核二、核三將重啟，新國策智庫今日舉行「核綠共存」論壇，專家學者直指，台灣天然氣存量只能撐11天，面對中共圍台軍演的威脅，重啟核電可強化台灣的防衛韌性。

空中大學公共行政系教授李永騰指出，「非核家園」政策自始就缺乏工程可行性與系統評估。非核政策高估再生能源與儲能短期補位能力，低估電網韌性、備轉容量與燃氣基礎設施限制，也忽視台灣高度依賴進口能源的現實。

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李永騰提及，過去10年，燃氣擴張、備轉壓力常態化、電網成本上升，加上能源價格波動與政策反覆，累積社會代價逾兆元。這不只是政策選擇，而是一場代價高昂的誤判。重返核能，正是回應此一現實壓力。

李永騰分析，近年AI與半導體產業快速成長，大幅推升用電需求，在綠能發展遭遇瓶頸，核電被重新納入選項。AI與半導體的發展決定台灣在國際科技鏈的定位。台北爭取輝達總部、台中深耕精密智慧機械、高雄打造科技聚落，台灣要成為科技島，各地科技園區都需要大量用電。尤其近年美商報告，經常關切台灣穩定供電問題；來自國內外各界的壓力，讓核電重啟成為賴政府的務實選項。

「中共圍台封鎖11天，台灣就斷炊了！」他強調，台灣再生能源占比僅1成，結構性依賴進口能源形成國安風險，一旦港口被封鎖，台灣天然氣存量只能撐11天。美國智庫與AIT歷任主席一再示警，台灣應保留核電作為能源安全的「保險」。面對中共圍台軍演的威脅，重啟核電可強化台灣的防衛韌性。

清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏表示，外界對SMR（Small Modular Reactor，小型模組化反應爐）討論很多，其實SMR是90年代中期提出了，30年來未能大量發展，主要原因是成本貴。而且SMR一定會有核廢料，也不是絕對安全，只能說比傳統大型反應器安全，所以不要幻想SMR能解決所有問題。

李敏說明，台灣目前能不能買1台SMR，然後2023年運轉？這是沒有現貨的，SMR解決不了台灣所有的問題，「只能當夢中情人」。建議應該先「以核養綠」，以後再看能否運用台灣的能力在台蓋成出SMR。

淡江大學公共行政學系助理教授林岱緯指出，能源選項不應以是非來論，應尊重並理解不同的切入點。綠能與核能的各自支持論點，未必是完全對立、無法交集，綠能可解決發電自主的風險能源安全，而核能可以更有效率的滿足用電成長的需求，兩者目的性不同，優缺點也互補，台灣社會應該有漸進、折衷的空間。

前環保署長沈世宏說，「核綠共存」是否公投，是政府可以考量以獲得社會肯定及歷史定位的策略。公投完全由人民的價值與利益選擇決定政策，是成熟開放民主社會的極致作為，但須獲有專業知識及正確的事實做為價值與利益選擇的基礎。

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