中東衝突引爆塑料缺貨 陳亭妃：從塑膠袋到米價、機票全受衝擊

南市立委陳亭妃呼籲政府，強力控管供需防囤貨哄抬，穩定市場秩序。（南市立委陳亭妃服務處提供）

中東衝突引發的石油供應緊張，衝擊已逐步擴散到台灣民生與產業。立委陳亭妃今（9）在立法院經濟委員會專案質詢，直指塑料缺貨與價格上漲已從日常用品一路延燒至醫藥、農業及工業領域，甚至連米價與航空票價都出現上調壓力，要求政府正視基層衝擊，並提出具體對策穩定供應與物價。

陳亭妃在質詢中指出，塑料原料是許多產業的基礎，一旦供應不穩，影響層面極廣，目前受衝擊的不只是民眾日常使用的塑膠袋，還包括吸管、水管、各類日用品等民生商品，以及醫藥級包材與醫療耗材等護理用品；農業端方面，農產品包裝材料與肥料成本也隨之上升，進一步推高農產品價格，連帶影響米價。

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她指出，工業端衝擊更為明顯，包括高科技製程所需的石化基礎原料，以及機械、紡織、鋼鐵等製造業都受到波及；營建與交通領域使用的建材、瀝青、潤滑油與輪胎成本也跟著上漲。能源與運輸成本提高之下，航空公司營運壓力增加，機票價格也面臨調整。

陳亭妃質疑，雖然經濟部已成立跨部會應變小組，但基層攤販與消費者實際感受到的卻是「價格亂漲、叫不到貨」，塑料是支撐產業與生活的重要基石，若政府未能有效掌握供需與價格，恐導致全面性通膨壓力。

對於市場上出現「延遲出貨」變相漲價的情形，陳亭妃要求經濟部必須主導跨部會整合機制，避免各部會各自為政，業者不應以國際局勢為由惡意囤貨或哄抬價格，政府必須積極介入供應鏈關鍵節點，穩定市場秩序。

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