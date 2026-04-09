為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭美琴：青年的期許從不是躺平 是在世界變局中積極前行

    2026/04/09 13:14 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴今出席「第64屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」。（記者王藝菘攝）

    副總統蕭美琴今出席「第64屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」。（記者王藝菘攝）

    國民黨在黨主席鄭麗文訪問中國前，發布文宣稱「和平才能躺平」，引發輿論。副總統蕭美琴今出席「第64屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」時表示，在世界的變局中，台灣不應只是旁觀者，而是全球民主陣營中最值得信賴的夥伴；「青年對自己的期許從來不是躺平」，而是積極應對全球局勢、積極尋找新的機會，以及讓國家可以持續進步、往前走的道路。

    談及當前國際局勢，蕭美琴指出，全球正處於歷史轉捩點，面對地緣政治、疫情、氣候變遷、供應鏈重組及人工智慧等新科技帶來的劇烈改變，我們應積極應對，並將此挑戰轉化為好的機會。在世界的變局中，台灣不應只是旁觀者，而是全球民主陣營中最值得信賴的夥伴，更是守護經濟發展與社會安定不可或缺的力量。

    蕭美琴表示，「青年對自己的期許從來不是躺平」，而是積極應對全球局勢、積極尋找新的機會，以及讓國家可以持續進步、往前走的道路。在「世界需要台灣、台灣走向世界」的時代，更需要具備國際視野與創新思維，並且能夠在變動當中站穩腳步、勇於往前的青年世代。

    蕭美琴也說明政府多項青年政策，包括透過「青年基本法」將青年主流化納入國家治理核心，從教育、就業到身心健康等面向，全面建構支持網絡。同時，也致力於減輕年輕人的負擔，透過稅賦等政策措施，讓年輕人在大展身手、人生起步的階段，能少一分後顧之憂。

    她說，相信青年除了是政策的「受益者」，更應該是「參與者」，因此透過行政院「青年諮詢委員會」等機制，傾聽由下而上的創新聲音，讓年輕人的觀點直接驅動國家的進步。

    蕭美琴提到，過去在外交第一線，深刻體會到台灣年輕人勇於衝鋒、走向世界的強烈渴望，賴總統亦高度重視年輕族群，期盼讓來自多元家庭背景的年輕人，都能擁有走向世界、實現夢想的機會，因此特別推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，無論是前往國際組織、參與跨國企業工作，或投入專業技術與文化交流，都希望協助年輕人拓展國際視野、累積經驗，在回到台灣之後，成為帶動台灣產業升級與社會變革的重要動力，讓國家更好。

    蕭美琴表示，青年對自己的期許從來不是躺平，而是積極應對全球局勢、積極尋找新的機會。（記者王藝菘攝）

    蕭美琴表示，青年對自己的期許從來不是躺平，而是積極應對全球局勢、積極尋找新的機會。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播