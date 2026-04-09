蕭美琴：青年的期許從不是躺平 是在世界變局中積極前行

副總統蕭美琴今出席「第64屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」。（記者王藝菘攝）

國民黨在黨主席鄭麗文訪問中國前，發布文宣稱「和平才能躺平」，引發輿論。副總統蕭美琴今出席「第64屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」時表示，在世界的變局中，台灣不應只是旁觀者，而是全球民主陣營中最值得信賴的夥伴；「青年對自己的期許從來不是躺平」，而是積極應對全球局勢、積極尋找新的機會，以及讓國家可以持續進步、往前走的道路。

談及當前國際局勢，蕭美琴指出，全球正處於歷史轉捩點，面對地緣政治、疫情、氣候變遷、供應鏈重組及人工智慧等新科技帶來的劇烈改變，我們應積極應對，並將此挑戰轉化為好的機會。在世界的變局中，台灣不應只是旁觀者，而是全球民主陣營中最值得信賴的夥伴，更是守護經濟發展與社會安定不可或缺的力量。

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蕭美琴表示，「青年對自己的期許從來不是躺平」，而是積極應對全球局勢、積極尋找新的機會，以及讓國家可以持續進步、往前走的道路。在「世界需要台灣、台灣走向世界」的時代，更需要具備國際視野與創新思維，並且能夠在變動當中站穩腳步、勇於往前的青年世代。

蕭美琴也說明政府多項青年政策，包括透過「青年基本法」將青年主流化納入國家治理核心，從教育、就業到身心健康等面向，全面建構支持網絡。同時，也致力於減輕年輕人的負擔，透過稅賦等政策措施，讓年輕人在大展身手、人生起步的階段，能少一分後顧之憂。

她說，相信青年除了是政策的「受益者」，更應該是「參與者」，因此透過行政院「青年諮詢委員會」等機制，傾聽由下而上的創新聲音，讓年輕人的觀點直接驅動國家的進步。

蕭美琴提到，過去在外交第一線，深刻體會到台灣年輕人勇於衝鋒、走向世界的強烈渴望，賴總統亦高度重視年輕族群，期盼讓來自多元家庭背景的年輕人，都能擁有走向世界、實現夢想的機會，因此特別推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，無論是前往國際組織、參與跨國企業工作，或投入專業技術與文化交流，都希望協助年輕人拓展國際視野、累積經驗，在回到台灣之後，成為帶動台灣產業升級與社會變革的重要動力，讓國家更好。

蕭美琴表示，青年對自己的期許從來不是躺平，而是積極應對全球局勢、積極尋找新的機會。（記者王藝菘攝）

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