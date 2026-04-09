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    首頁 > 政治

    政院拍板修法！ 雇主、仲介扣留移工護照最重罰30萬

    2026/04/09 13:08 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今（9）日通過「就業服務法」修法。（記者鍾麗華攝）

    行政院會今（9）日通過「就業服務法」修法。（記者鍾麗華攝）

    美國針對強迫勞動議題啟動301調查，行政院會今（9）日通過「就業服務法」修法，雇主與人力仲介不得「代為保管」勞工身分證、護照或居留證等重要文件；若雇主或人力仲介違反新法規定，將處6萬至30萬元罰鍰；人力仲介違反情節嚴重者，最重處停業一年或廢止設立許可。

    勞動部表示，為協助台灣企業提升國際競爭力，防制供應鏈中的強迫勞動風險，接軌國際勞工組織（ILO）公平招募倡議及強迫勞動11項指標等國際規範，以達成「禁止扣留證件」之核心指標，行政院今日通過就業服務法修正草案。

    根據修正草案，禁止雇主、仲介留置求職者或勞工（含移工）身分證明等文件，也禁止仲介留置雇主身分證明文件，違反規定，雇主可罰鍰6至30萬元、廢止現有聘僱外國人許可，並管制申請案件；至於仲介可罰6至30萬元、違反4次以上者，處停業處分，與其他違法事由併計，1年內受罰鍰處分4次以上者，處停業處分。

    此外，禁止雇主及仲介侵占求職者、勞工（含移工）財物，或收取保證金（不分名目）。若雇主違反規定，可罰6至30萬元、廢止現有聘僱外國人許可，同時制申請案件，仲介則可罰6至30萬元，並有停業處分。

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