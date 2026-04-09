蔡壁如爆料「鄭麗文介紹選台中」 意外掀鄭麗文曾選輸何欣純

前立委蔡壁如爆料，曾被國民黨主席鄭麗文（圖中）介紹去選台中立委。（國民黨提供）

前立委蔡壁如在廣播節目爆料，上屆在「台中第一選區選舉，是鄭麗文（國民黨主席）介紹的」，蔡壁如說，鄭麗文曾選過台中大里，建議她到台中征戰立委，網友發現鄭麗文曾在2012年立委選舉，敗給當時對手何欣純（民進黨台中市長參選人），並曾在2004年披上「婚紗」說要「嫁給高雄市」敗選立委。

蔡壁如在5日接受「下班瀚你聊」主持人黃暐瀚訪問，爆料上屆在台中第一選區選舉是鄭麗文介紹的，蔡壁如說，當年（2024）要選立委，柯文哲主席說要去中南部開疆闢土，鄭麗文在立法院跟她說，以前在台中大里選過，國民黨在台中第一選區推不出人，建議蔡壁如去第一選區。

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本報今天詢問蔡壁如未獲回應，蔡壁如在2024年立委選舉代表民眾黨參選台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），當時以「藍白合」模式進行，獲得國民黨禮讓，蔡壁如最終僅以172票，惜敗給民進黨對手蔡其昌。

網友翻出鄭麗文在2012年參選台中市第七選舉區（大里、太平）立委，當時敗給何欣純，也翻出鄭麗文曾在2004年底，以無黨籍身份披上「婚紗」吸引媒體目光，並說要「嫁給高雄市」參選第二選區落敗過往。

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