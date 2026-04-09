老師發「和平接龍」挺鄭麗文遭洗版 粉專酸：統戰新文案？

國民黨主席鄭麗文8日赴南京中山陵謁陵，結束後發表談話。（國民黨提供）

國民黨黨主席鄭麗文7日啟程赴中前，國民黨臉書粉專5日發布AI影片內容稱「和平才能躺平」，掀起大量議論。對此，臉書粉專「聲量看政治」轉發一名網友貼文表明看到「鄭麗文和平之旅，心裡很有感觸」，稱大家最渴望的是安居樂業的「和平」，同時想發起和平大串聯接龍活動讓網友留言，「聲量看政治」大酸「會不會是新文案呢？」

粉專「聲量看政治」今日轉發一名網友於Threads貼文截圖，該名網友稱，「這兩天看到鄭麗文『和平之旅』，心裡很有感觸。身為一名國中教師，每天看著教室裡充滿朝氣的孩子們，我常在想：我們這代人能留給他們什麼樣的環境？是永無止盡的對立與不安，還是更多的交流與可能性？」

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這名網友指稱，與身邊的朋友聊天發現不管是教師、公務員還是醫護，大家不分顏色，心底最渴望的，其實就是一份能讓我們安居樂業的「和平」。因為和平不只是政治，更是我們每個人最真實的生計保障。故想發起一個簡單的接龍活動：和平大串聯。不談政治，只談最真誠的願望。

這名網友最後強調，「我是老師，我希望能給孩子們一個和平的未來，讓教育與交流回歸單純。」最後在底下留言附上「接力」文格式，籲網友踴躍接力。

針對這名網友舉辦接力活動，「聲量看政治」大酸，「會不會是新文案呢？3位粉絲的帳號，辛苦了捏？」

截至目前許多網友湧入洗版，有人酸說「想要和平但避談政治、要政治別介入，簡直天方夜譚」、「包著和平糖衣的統戰文」、「現在是台灣每天派飛機去騷擾中南海了嗎」、「不談政治，然後要和平？好哦，你信就好」、「你先叫他們不要來剪我們海底電纜」、「我也是老師。我也希望和平。但是我會告訴學生要學會保護自己。所以需要的是足夠的武器。人家只是請你去跟對面說不要再剪我們的海底電纜，你還叫別人去，菩薩你做，壞人別人當？有夠假惺惺」。

還有網友反問「不知道你是國中哪一科的老師？我國中的時候念過的國文裡面有教：政治是管理眾人之事，你既想要眾人和平，又不想提政治，我是覺得真誠的願望可以務實一點，不然跟作夢沒兩樣」、「身為老師，卻連歷史都不好好讀，張伯倫跟希特勒簽了和平協議，犧牲了別人，說要保全全世界，然後呢？」

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