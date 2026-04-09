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    首頁 > 政治

    中山陵喊「下架民進黨」被鎖喉押走！網諷荒謬：在中國根本是造反

    2026/04/09 13:35 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文（中）8日赴南京中山陵謁陵。前排右一為國民黨副主席兼秘書長李乾龍、右二為副主席蕭旭岑，左一為副主席張榮恭。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文（中）8日赴南京中山陵謁陵。前排右一為國民黨副主席兼秘書長李乾龍、右二為副主席蕭旭岑，左一為副主席張榮恭。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文率團到中國訪問，昨（8）日前往南京中山陵謁陵，現場聚集大批群眾在旁高喊「祖國統一」，鄭麗文也微笑揮手致意。然而，在行程即將結束時卻突然有一名男子情緒激動高喊「下架民進黨」，竟當眾被維安人員「掐脖子」強行架離現場。這段衝突畫面在網路上流傳後，引發台灣網友對於中國政治邏輯的熱烈討論。

    根據《三立新聞》報導，昨日鄭麗文抵達中山陵時，受到熱烈歡迎，群眾高呼「歡迎黨主席」、「兩岸一家親」等口號。但在鄭麗文準備發表講話時，一名男子突然大喊「鄭麗文主席28年下架民進黨」，話音剛落，隨即被多名工作人員包圍並鎖喉拖走。這起意外插曲讓許多人感到困惑，質疑「下架民進黨」理應是國共兩黨的共同目標，為何在中國卻成為禁忌？

    不少網友則分析箇中奧秘，指出在中共的邏輯中，「下架」與「選票」涉及政黨輪替的概念，具備高度政治敏感性，「當中國人說出這樣的話語，等同台灣是由另一個政黨所統治。這很荒謬是吧，但這是中國」、「想用選票改變政府，根本造反了這思想犯」、「政黨輪替跟選票這兩點敏感，話說他們舉白紙都不行了，何況喊出聲來，哪怕在他們認為不對的時間點唱義勇軍進行曲都不行」。

    更有網友強調，重點不在於喊了什麼，而是沒有黨的允許，韭菜不能有自己的聲音，若是放任群眾高喊「下架」特定政黨，難保日後不會有人跟進喊出「下架共產黨」，「韭菜是不能有自己的意見的，今天給牠喊下架民進黨，如果之後一堆韭菜出來喊下架共產黨？誰敢負責？所以韭菜一律不准說話」。

    鄭麗文8日赴中山陵時，一名男子突喊「下架民進黨」被鎖喉架離。（擷取自三立新聞網）

    鄭麗文8日赴中山陵時，一名男子突喊「下架民進黨」被鎖喉架離。（擷取自三立新聞網）

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