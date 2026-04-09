訪中再談和平 鄭麗文：我帶給台灣朋友的禮物就是和平

國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文訪中行來到第三天，今天上午參觀上海洋山港並發表談話。她表示，所以和平是有力量的，是最有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能，「我帶給所有台灣親朋好友的禮物就是和平」。

鄭麗文表示，1842年的鴉片戰爭就在這裡，是英國人攻進來的地方；1937年淞滬會戰，國民政府英勇抵抗跟日軍整整打了三個月，死傷慘烈。後來在國共內戰犧牲了數百萬的性命之後，1949年又成了一個生離死別的港口，許多我們非常熟悉的長輩都是在那裡搭船離開，當時想必他們都最後一眼望向故土，想記下故鄉最後的模樣，果然很多人最後都來不及回來。

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鄭麗文說，此刻的上海變得如此繁華美麗，忍不住想要讓如此的美好永遠駐留，而那些曾經活在歷史不幸的時刻裡，在他們倒下的時候，只看到了烽火和斷言殘壁的人們，他們會知道又敢相信就在短短的幾十年之後，黃埔江岸竟然可以如此的璀璨耀眼嗎？

鄭麗文說，所以和平是有力量的，是最有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能。她昨天想起第一次世界大戰非常有名的詩作，在法蘭德斯的戰場安詳的令人心碎，那首詩讓亡者說話，詩裡頭說到，就在幾天前，我們跟你們一樣活著，一樣看著日升看著日落，一樣愛人也被愛著，但現在我們卻躺在法蘭德斯這片田野上，所以活著的人們，如果你們背棄了我們這些死者，我們必不得安寧。

鄭麗文表示，上海是辜汪會談進行的地方，曾經有人告訴她，辜先生跟他的家人說，比達到九二共識更重要的工作是未來一定要讓每一次的和平、每一次的會談都不會是最後一次，希望和平的努力不要中斷，善意不斷累積，才能促成和平。

鄭麗文表示，從現在開始走出一條和平的路，而且要堅定地走下去，相信更多比她更聰明、優秀的人會加入。魯迅曾經說過，其實世上本來沒有路，走的人多變成了路，現在就讓我們一起開始走這條路，走這條和平的路。

鄭麗文說，在天空飛的應該是鳥不是飛彈，在海裡遊的應該是魚不是軍艦，人類的科技應該是為人類、為地球謀福祉，不應該是自相殘殺、毀滅生態，如今社會世界動盪不安，許多地方衝突仍在蔓延，戰火難以平息。今天我們有一個這麼好的機會，歷史給我們一扇寶貴的窗口，兩岸在經濟、教育水準等各項的水平上面都在地球上名列前茅、數一數二，希望我們能夠攜手同合作。

鄭麗文表示，在台灣時，有許多人問他，此行到大陸會帶什麼禮物回來給我們？她心中希望，如果可能的話，「我帶給所有台灣親朋好友的禮物就是和平」，因為和平可以讓一切成為可能，可以讓大家所想發生的一切都能夠發生。

鄭麗文表示，在上海參訪和看到來這裡發展的年輕人讓她獲得意外的收穫，也明瞭兩岸和解對話和交流合作，在最不可能的地方都可能開出最美麗的花朵，大家的想像力、創造力是不可限量的，不要讓無謂的矛盾、起疑限制了我們可能的腳步和發展。她也向國際社會宣誓，兩岸一定會擔負起在整個區域創造和平、維持穩定，讓所有的人們都可以來這裡追尋實現夢想。

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