童燕珍VS孫健萍 國民黨高雄市議員唯一初選民調4月19日展開

國民黨前高市議員童燕珍（左三）將投入黨內初選民調，爭取代表國民黨再戰議員選舉。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高市黨部今宣布，高市議員第七選區（三民區）提名出現競爭，將於4月19日進行初選民調，兩位競爭者為前資深議員童燕珍與中央委員孫健萍。

市黨部說明，上月底辦理第一梯次市議員提名登記作業，經各選區有意參選同志登記後，最終第七選區（三民區）出現提名競爭；三民區原預計提名3席，最終有4人完成登記，其中兩位現任，依黨內選舉辦法，將由另外2位非現任同志、依相關辦法爭取第3席的提名席次。

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市黨部指出，針對三民區第3席提名席次，日前邀集孫健萍、童燕珍兩人召開協調會，共同決議將以電話民調進行初選，預定4月19至4月21日進行民調作業，因兩位參選人皆有參選經驗，初選民調將不適用相關加權規定。

市黨部轉述兩人說法，無論最終民調結果由誰勝出，都會團結一致、傾全力輔選，讓國民黨在議會席次最大化，共同贏得年底選戰。

國民黨中央委員孫健萍投入高市三民區議員黨內初選民調。（記者王榮祥翻攝）

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