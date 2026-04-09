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    首頁 > 政治

    京華城土地要賣掀疑慮 游淑慧促北市府說清：別讓爭議容積被打包出售

    2026/04/09 10:37 記者何玉華／台北報導
    台北市議員游淑慧強調，北市府應就容獎協議書是否仍有效講清楚。（資料照）

    台北市議員游淑慧強調，北市府應就容獎協議書是否仍有效講清楚。（資料照）

    京華城案上個月26日一審宣判甫出爐，中石化昨（8）日就宣布董事會通過要賣掉京華城土地，國民黨籍議員游淑慧表示，京華城案涉及重大開發資訊與公共利益，台北市都發局應針對部份涉及重大交易資訊疑點主動對外釋疑，包括現行已公告核定之細部計畫的效力究竟為何？市府與鼎越的容獎協議書目前是否依然存在且有效？以免業者為了避險或財務調度急於處分土地，屆時法律地位不確定的「爭議容積」將被包裹在土地交易中，讓問題更加複雜化。

    游淑慧指出，根據台北市政府於2021年11月1日公告核定的《臺北市松山區西松段三小段156地號細部計畫案》，內容明確規範了該土地的容積率與各項容積獎勵項目，總計達 840%。這一份引發社會高度爭議的細部計畫，目前是否仍屬有效？如果新地主接手，是否依然能以此細部計畫為法規依據進行開發規劃？市府若不說清楚，恐讓潛在買家誤判，甚至衍生後續與市府的國賠糾紛。

    游淑慧說，​當年鼎越開發與北市府曾簽署一份關於容積獎勵交換條件的協議書，這份協議書目前是否依然存在且有效？協議書第八條規定，若土地轉讓予第三人，第三人得與市政府簽訂相同的權利義務條件。這是否代表未來的新地主，只要願意承接相關條件，就能依此條款要求市府繼續給予這些爭議性的容獎？

    游淑慧強調，市府應主動出擊，如果一直採取「等一審、等司法定讞」的拖延戰術，業者為了避險或財務調度急於處分土地，屆時法律地位不確定的「爭議容積」將被包裹在土地交易中，讓問題更加複雜化。當開發商主動處分資產時，被動的台北市政府該如何自處？難道要等生米煮成熟飯後，再來面對更難處理的法律訴訟嗎？現在就應針對該計畫案的法律狀態給予社會大眾、以及市場明確的交代。

    台北市議員游淑慧強調，北市府應就容獎協議書是否仍有效講清楚。（取自游淑慧臉書）

    台北市議員游淑慧強調，北市府應就容獎協議書是否仍有效講清楚。（取自游淑慧臉書）

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