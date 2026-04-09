澎湖府會爆發「條件交換說」 縣府靠臉書「弱弱」辯解

府會條件交換說，現在澎湖縣議會臨時會發酵。（記者劉禹慶攝）

連日來鬧得沸沸揚揚的澎湖縣府會「條件交換說」，傳出澎湖縣政府以擴大就業名額，換取城鄉發展規劃經費預算通過，引發撻伐，立委楊曜呼籲議會堅持立場；前澎湖縣政府顧問郁國麟則要求具名投票，讓民眾年底用選票「換掉」支持議員。但澎湖縣政府至今卻只「弱弱」用臉書發聲。

澎湖縣政府針對近日有關「強化公共設施與服務，穩定短期緊急就業需求，強化弱勢族群工作機會」ㄧ案與預算審議的討論，在臉書說明，長年以來是由議會議員建議推動，縣府依建議辦理並編列預算，提送議會審議，制度是在議會與縣府互動下逐步形成的運作模式。

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縣府澄清，所有預算均依法分案提送、獨立審議，各項案件之間，並無任何連動或交換條件，將制度討論簡化為「綁案」並不符合事實，也容易造成誤解。議會內外確有不同意見，部分議員提出不同想法，甚至建議刪除本案；同時，也有議員希望循往例持續辦理，澎湖縣府均予尊重。

澎湖縣政府持續與議會攜手面對問題、解決問題，希望真正能照顧弱勢，並符合政策目標的具體方向，讓資源做最有效率的配置與使用。照顧弱勢，是政府責任；制度問題，必須面對。

整起事件外界質疑澎湖縣政府捨棄正常發布新聞管道對外說明解釋，反而是透過臉書解釋，似不願議題持續發酵，選擇敷衍了事交代過去。

澎湖縣政府螺絲鬆了，縣長陳光復昏迷住院，由副縣長林皆興代理行事。（記者劉禹慶攝）

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