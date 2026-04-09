為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中石化要賣京華城土地 簡舒培：切割沈慶京

    2026/04/09 09:52 記者何玉華／台北報導
    台北市議員簡舒培表示，中石化要賣京華城，就是要跟沈慶京切割。（資料照）

    台北市議員簡舒培表示，中石化要賣京華城，就是要跟沈慶京切割。（資料照）

    京華城案上個月26日一審宣判甫出爐，中石化昨（8）日就宣布董事會通過要賣掉京華城土地，民進黨籍議員簡舒培表示，柯文哲、沈慶京在一審被重判，中石化想賣掉京華城這塊燙手山芋，除了有經營、資金等考量，也是要跟沈慶京切割；但許多變數還在，承接的風險很高，若價錢不是很便宜的話，在商言商，誰願意承擔這個風險。

    京華城案一審宣判，柯文哲被判17年、沈慶京被判10年。中石化昨日召開重大訊息，中石化總經理陳穎俊與鼎越開發總經理陳文可表示，董事會通過京華廣場資產處分案。

    簡舒培表示，中石化的處理就是要跟沈慶京切割。中石化畢竟是上市公司，沈慶京的涉案，對公司的股價有很大的影響。之前尚未定判刑，還有模糊空間，一審宣判有罪後，「一間正常的公司勢必會把有問題的部分切掉」，自然會開始處理。畢竟資產不只這筆，若繼續拖下去，利息也很可觀。

    簡舒培提到，現在還在假扣押中，中石化要賣，得先讓檢方解除假扣押；接著還有20%容積獎勵的部分要變更建照取消，也要建管處同意；另外，整個官司不知還要拖多久，繼續審下去不知道會不會還有其他問題？中石化若要以基準容積率560%，加上30%容積移轉共容積率728%出售，應該不容易，「容獎都有問題，怎知容移沒有問題？」

    她認為，以基準容積率560%的價錢賣，也許會有人買；在商言商，若價錢不是很便宜，誰願意承擔後續要處理的時間成本、人力，還有資金等風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播