中石化要賣京華城土地 簡舒培：切割沈慶京

台北市議員簡舒培表示，中石化要賣京華城，就是要跟沈慶京切割。（資料照）

京華城案上個月26日一審宣判甫出爐，中石化昨（8）日就宣布董事會通過要賣掉京華城土地，民進黨籍議員簡舒培表示，柯文哲、沈慶京在一審被重判，中石化想賣掉京華城這塊燙手山芋，除了有經營、資金等考量，也是要跟沈慶京切割；但許多變數還在，承接的風險很高，若價錢不是很便宜的話，在商言商，誰願意承擔這個風險。

京華城案一審宣判，柯文哲被判17年、沈慶京被判10年。中石化昨日召開重大訊息，中石化總經理陳穎俊與鼎越開發總經理陳文可表示，董事會通過京華廣場資產處分案。

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簡舒培表示，中石化的處理就是要跟沈慶京切割。中石化畢竟是上市公司，沈慶京的涉案，對公司的股價有很大的影響。之前尚未定判刑，還有模糊空間，一審宣判有罪後，「一間正常的公司勢必會把有問題的部分切掉」，自然會開始處理。畢竟資產不只這筆，若繼續拖下去，利息也很可觀。

簡舒培提到，現在還在假扣押中，中石化要賣，得先讓檢方解除假扣押；接著還有20%容積獎勵的部分要變更建照取消，也要建管處同意；另外，整個官司不知還要拖多久，繼續審下去不知道會不會還有其他問題？中石化若要以基準容積率560%，加上30%容積移轉共容積率728%出售，應該不容易，「容獎都有問題，怎知容移沒有問題？」

她認為，以基準容積率560%的價錢賣，也許會有人買；在商言商，若價錢不是很便宜，誰願意承擔後續要處理的時間成本、人力，還有資金等風險。

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