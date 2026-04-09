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    首頁 > 政治

    呼籲朝野支持軍購預算 嚴德發：和平靠實力

    2026/04/09 09:40 記者方瑋立／台北報導
    退輔會主委嚴德發。（資料照）

    退輔會主委嚴德發。（資料照）

    國防特別條例今（9）日下午將召開首次朝野協商，前國防部長、現任退輔會主委嚴德發今受訪表示，「和平靠實力」，面對中國軍事威脅，唯有迅速建立實力才能確保和平，他呼籲朝野能共同支持國防部的軍購預算，避免戰力間隙擴大。

    嚴德發今天應邀至立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢，他會前受訪說，現在大眾共同的心聲就是希望和平，而台灣面臨最大的威脅就是中國。無論是軍演，或是海上、空中的機艦擾台，都已造成人民心中的反感與不安。

    「如何確保和平？就是要靠實力。」嚴德發指出，實力的來源包含戰力、人才以及自我防衛的決心。他坦言，台灣不與中共做軍備競爭，畢竟對方的規模是我的11倍以上，但起碼要維護最基本的安全。

    對於審核中的軍購預算，嚴德發強調，國防部這些預算是經過審慎規劃與評估的，整體的建軍規劃是從作戰需求出發，包含三軍具體的需求、預計達成的戰力，都需要時間去建置。

    嚴德發最後呼籲朝野支持國防部的軍購案，他說，「時間不等人，我們拖得越久，戰力的間隙就拉得越大」，為了確保和平，必須迅速建立實力，希望各界能給予支持。

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