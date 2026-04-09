批陳佩琪將金流切割成零碎敘事 吳靜怡：越急著解釋越暴露金流輪廓

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案一審被判刑17年，柯妻陳佩琪近日持續發文稱遭迫害，媒體人吳靜怡質疑，陳佩琪將「4300萬商辦、2000萬房貸、619萬存給小孩」當成三大金流防線，企圖把整體金流風險切割成零碎的生活敘事。（資料照）

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案一審被判刑17年，柯妻陳佩琪近日持續發文稱遭迫害，媒體人吳靜怡指出，陳佩琪將「4300萬商辦、2000萬房貸、619萬存給小孩」當成三大金流防線，她質疑陳佩琪企圖把這3件事情各自拆成單獨事件，試圖把整體金流風險切割成零碎的生活敘事，但「陳佩琪越急著把每一筆錢解釋成偶然，越可能讓外界看到，這不是單一事件，而是一整套柯家金流系統的輪廓」。

吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲在庭上說300萬現金「只是轉手而已」，檢方直接神回：你頂多是「自行車手」。而這「車手」背後，是不是還有一台後勤補給車隨時待命，外界真正該追問的就不只是他有沒有收錢，而是整個柯家金流、資產、存摺、保險箱、子女帳戶與商辦購置，究竟是誰在調度、誰在補位、誰在維持這套系統運轉。若柯文哲在市長室只是「自行車手」，那麼陳佩琪又是什麼角色？

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吳靜怡表示，從北檢2024年8月27日搜索票等相關事證，「補給任務」似乎清清楚楚，眾望基金會950萬「企業捐贈」，檢方列為柯文哲主導成立基金會的唯一貪汙事證，首鋼、潤泰等公司以捐贈名義匯入500萬、450萬，陳佩琪則在臉書狂問：「為什麼這兩筆就是貪汙？」她強調這是基金會正常收入，但檢調重點是要柯文哲確認的就是有沒有期約賄絡的可能。

吳靜怡質疑，彭振聲被指控從2022年1月任內至卸任後的2024年4月，有794萬餘元不明資金存入他與妻子2人的帳戶，所以才出現「皇昌營造負責人江程金覺得孫子很可愛，因此拿了100萬元給我，說是要認乾孫」等相關證詞，若副市長都出現建商環環相扣的關係，柯文哲作為基金會實質操盤手，當然更需說明。

吳靜怡批評，柯文哲從政以來「先窮後富」的人設反差，讓檢調回頭查，卻發現這對夫妻原來是好野人，「4300萬商辦、2000萬房貸、619萬存給小孩」成為陳佩琪的三大金流防線，從最近幾篇「情緒性自白」來看，這三道防線似乎正從「防禦工事」演變成「自爆現場」。吳靜怡也針對這三大防線進行解析。

首先是第一道防線「4300萬林森南路商辦」，吳靜怡表示，檢方質疑「與收入顯不相當」。柯陳夫妻用「自有資金」4300萬買下商辦，檢方懷疑跟沈慶京好友的公司有關，股東李○鋒是沈慶京好友，檢調懷疑「不無透過此房」獲得不法利益，檢方質疑「與收入顯不相當」，柯文哲與陳佩琪都公開主張，4300萬商辦財源來自選舉補助款；問題不只是錢從哪裡來，而是柯文哲當初對外形塑的政治形象，與其家庭實際資產調度能力之間，是否存在巨大落差。

其次為第二道防線「2000萬房貸」，檢方懷疑「快速還清」不合理。吳靜怡指出，柯文哲在2018年底借貸，2020年就全數還清。雖然有1741萬元的選舉補助款入帳，但剩下約260至300萬元差額，加上原本家庭的高額生活開銷，為什麼能如此迅速填平？

吳靜怡質疑，陳佩琪主張是人事費與補助款結餘現金，但檢方當時認為這筆貸款與還款過程，可能被用來掩蓋其他來源不明的現金，此外，京華城案時間軸正好與還貸期間重疊，外界自然會繼續追問。她自爆在兒子買房申報後就把之前的舊存摺碎掉了，但強調「免稅證明」都有留著，她認為檢方拿2018年的貸款來連結2020年後的京華城案，是在玩「構陷」的把戲。可是柯文哲也不要忘了，漁果市場案該不會正巧就在這個期間吧？

至於第三道防線「619萬存給小孩」，是最接近檢方的「來源不明」核心戰場。吳靜怡指出，109年3月18日起（便當會後一週），夫妻帳戶開始有「來源不明現金」小額存款，雖然陳佩琪解釋這是多年習慣，但「60多次ATM存款」與「存款前一周無提款紀錄」很難合理解釋，難道這不像是補給車在分批補油嗎？一次2到3萬，單月10到20萬，最敏感的不是『有沒有替小孩存錢』，而是這些資金呈現分批、小額、多次現金存入的樣態時，檢方自然會追問每一筆的來源、時間點與前後帳戶紀錄是否能完整兜攏。

吳靜怡直言，陳佩琪這幾篇看似情緒性的臉書貼文，本質上其實是在進行一場「去中心化辯護」，企圖把4300萬商辦、2000萬房貸、619萬存給小孩，各自拆成單獨事件，試圖把整體金流風險切割成零碎的生活敘事。但對檢方來說，案件從來不是看單點，而是看這些單點拼起來後，是否形成一套前後呼應、彼此支撐、卻又難以完整合理說明的資金運作模式。也因此，陳佩琪越急著把每一筆錢解釋成偶然，越可能讓外界看到，這不是單一事件，而是一整套柯家金流系統的輪廓。

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