議員關注水源特定區法規鬆綁 盼新北市長參選人解決問題

民進黨議員陳永福長期關注翡翠水庫集水區居民權益，盼市長參選人都能承諾解決問題。（記者翁聿煌攝）

大台北最重要的水源翡翠水庫於1983年依都市計劃法劃設為台北水源特定區，該集水區涵蓋新北市新店、烏來、石碇、坪林及雙溪5區，面積達717平方公里，約佔新北市行政區域三分之一，嚴格限制集水區及周邊地區居民的房屋興建及修繕行為，每逢選舉就會有參選人提出鬆綁法規的政見爭取當地選票，長期關注集水區居民權益的新北市議員陳永福，呼籲所有市長參選人關於集水區問題勿停留在口號與敷衍之間，讓2026成為真正解決問題的開始。

陳永福表示，國民黨新北市長參選人李四川日前到坪林稱若當選將推動水源區法規鬆綁，集水區長期採都市計畫分區分級管理並搭配總量管制，僅允許既有建物存在，原則上禁止新建。即使舊建物修繕整建也限制嚴格，居民整修房屋若規模過半，須提出水土保持計畫並由專業技師簽證，費用動輒3、40萬元，對年邁居民而言負擔沉重，此外，即使是保護區周邊地區也受到嚴格管制，導致溫泉觀光及地方產業發展受限，人口外移、地方高齡化，青年返鄉更加困難。

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陳永福指出，集水區管理以確保水質安全為最高原則，但須兼顧水源地區永續發展及保障民眾權益，在不影響飲用水水質的前提下，相關限制應有討論的空間，長期生活在集水區的居民，不應因政策劃設而長期承受不對等的發展限制，集水區居民同樣是市民，也應該享有與市區居民相近的基本權利與發展機會。

陳永福感嘆，自己處理翡翠水庫集水區相關問題已經30年，期間也曾多次與中央據理力爭，亦歷經政黨輪替，但問題至今仍難以真正解決，李四川並不是第一位說要解決翡翠水庫集水區問題的人，陳永福當然也期待每位參選新北市長的候選人，都能將這個長期困擾地方的議題放在心上。

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