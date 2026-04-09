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    首頁 > 政治

    害慘二審？陳佩琪槓上北檢 律師曝「反讓柯文哲面臨2法律窘境」

    2026/04/09 08:21 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎表示，陳佩琪（見圖）槓上北檢，已讓柯文哲面臨2大法律窘境。（資料照）

    律師黃帝穎表示，陳佩琪（見圖）槓上北檢，已讓柯文哲面臨2大法律窘境。（資料照）

    民眾黨主席柯文哲因京華城弊案一審被判刑17年、褫奪公權6年，其妻陳佩琪近日自爆家中被搜出「約100本存摺」，隨後北檢發聲明澄清，實際扣押數量為72本。對此律師黃帝穎表示，陳佩琪槓上北檢，已讓柯文哲面臨2大法律窘境，「反而害慘柯文哲二審」。

    陳佩琪8日在臉書發文表示，原本不打算再回應，但因「百本存摺」爭議再起，迫使她再次發聲。她指出，檢方強調依SOP執行搜索，並特別說明僅查扣72本存摺，而非她所稱的約100本，讓她直言「奇怪極了」，認為與案件核心無關。「至於確實有多少本，跟你們要查有沒有沈慶京匯錢給我們一點關係也沒有。」

    黃帝穎今天上午在臉書發布貼文稱，其一，陳佩琪聲稱百本存摺與沈慶京無關，反而凸顯檢廉搜索查扣USB記載「小沈1500」及朱亞虎認罪行賄更關鍵。

    黃帝穎說，檢方搜索清查全部金流，在貪瀆案件是常態，陳佩琪再罵北檢查扣72本存摺與沈慶京無關，反而凸顯柯文哲二審必須面臨同樣是在柯家搜索查扣的USB記載「小沈1500」，及朱亞虎認罪行賄的致命殺傷力。

    黃帝穎指出，其二，陳佩琪罵北檢搜索態度，反凸顯柯文哲讓檢廉空等1小時未破門的禮遇，是「得了便宜還賣乖」。

    黃帝穎強調，一般情況，檢察官持法院裁准的搜索票執行搜索，遇到抗拒即破門執行，不會空等，才能降低被告串證滅證的風險。但檢廉執行柯文哲住處搜索在外空等1小時，並未破門，已非常禮遇柯文哲。陳佩琪嗆北檢，反倒凸顯柯文哲「得了便宜還賣乖」，二審法官當然看在眼裏。

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