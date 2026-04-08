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    首頁 > 政治

    參選新竹縣長萌退意？ 鄭朝方回應了

    2026/04/08 21:32 記者黃美珠／新竹報導
    民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方對於年底是否代表民進黨揮軍出擊，今天持續神隱和三緘其口。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方對於年底是否代表民進黨揮軍出擊，今天持續神隱和三緘其口。（記者黃美珠攝）

    民進黨籍新竹縣竹北市鄭朝方今天被爆料，對於參選下屆新竹縣長萌生退意，引發各界關注和媒體追逐。神隱一天後，鄭朝方輾轉對外說，民進黨中央仍評估最強的人選，依舊「直白地」迴避關於他自己到底選或不選。

    不過，鄭朝方今晚獨家受訪說，他上任以來，始終致力於將創新與美學融入每一項建設與文化活動之中。雖然他所在只是最基層的行政組織，卻持續帶來突破性的發展與改變，實踐「小小公所、大大做事」的精神，也形塑「竹北治理經驗」。直到這一刻，他仍在崗位上謹慎努力沒有鬆懈，也感謝大家看見並肯定竹北的改變與原創。

    今天有媒體報導，週二（7日）民進黨中央拍板，最快5月就會提名桃園市長出戰人選，倒是台北市長、新竹縣市長的提名作業仍卡關，其中，外界一致看好的竹北市長鄭朝方傳出萌生退意，讓黨中央甚至總統賴清德都很頭痛。

    鄭朝方今天繼續認真專心各項市政工作，記者詢問相關市政建設，他親力親為，也知無不言，但只要提到是否代表民進黨參選下屆新竹縣長？他依舊三緘其口，媒體等在辦公室外也撲空，直到後來被逼急了才透過管道說，「民進黨中央仍評估最強的人選」，仍維持一貫的低調，不表態自己到底選或不選。

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