美參議員班克斯訪團拜會韓國瑜 盼順利通過軍購特別預算

美國聯邦參議員班克斯訪團在美國在台協會處長谷立言陪同下拜會立法院長韓國瑜，盼台灣順利通過軍購特別預算。（圖由立法院提供）

美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）率團訪台，今天（8日）在美國在台協會處長谷立言陪同下拜會立法院長韓國瑜，盼台灣順利通過軍購特別預算。班克斯說，美國國會對台灣的支持為跨黨派的共識，美國總統川普也致力推動增加美國國防支出，同時也高度關注台灣的國防議題。他相信台灣將能投入更多資源，向世界展現鞏固國家安全的決心，也期盼台灣順利通過特別預算，預祝明天的黨團協商圓滿完成。

立法院今晚發布新聞稿指出，韓國瑜今日下午在國民黨立委陳永康、民進黨立委陳冠廷、民眾黨立委王安祥等人陪同下，接見美國聯邦參議員班克斯訪團一行。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜致詞時歡迎訪團蒞臨，他比喻立法院跨黨派生態猶如不等邊三角形，其中民眾黨佔有8席的關鍵少數，但立法院無論黨派，都非常重視國家安全。韓繼續盛讚班克斯是愛國的政治家，擔任印第安納州參議員期間，不惜告假遠赴阿富汗服役，對參議員展現的軍人特質，堅守「國家、責任、榮譽」3項重要價值，著實令人感佩。

韓國瑜續向參議員分享我國立法院制度和組織架構說，相較於美國國會由委員會主導法案推動，立法院倘遇法案卡關，最後都須交由院長召集協商解決；韓國瑜笑稱此猶如控制中東荷姆茲海峽一樣關鍵。

班克斯致詞時感謝韓國瑜撥冗接見，說此行雖首度訪台，但其在美國國會始終堅定支持台灣。班克斯指出，正因台美共享自由民主的價值，且充分體認到中國對美國、台灣及全世界的威脅，其任內，將持續深化台美合作，返國後亦將與同僚分享台灣見聞。

班克斯說，美國國會對台灣的支持為跨黨派的共識，川普總統也致力推動增加美國國防支出，同時也高度關注台灣的國防議題。他相信台灣將能投入更多資源，向世界展現鞏固國家安全的決心，也期盼台灣順利通過特別預算，預祝明日的黨團協商圓滿完成。

陳永康提到，在台灣面臨軍事挑戰之際，政策面如何將人工智慧整合到軍事系統當中也至關重要。他也不遺餘力呼籲台灣應制定自身的國家安全戰略，以更有效因應威脅和挑戰。陳冠廷說，有賴韓國瑜鼎力協助，立法院各黨團就國防特別預算進行充分討論，他期盼美方持續予以支持，以利相關討論結果圓滿。

王安祥也感謝參議員支持台灣，並說，維持台海和平穩定是民眾黨核心目標。韓國瑜最後強調，他將盡力協助完成國防特別預算的審查，向世界傳達台灣投入資源防衛國家的決心，也相信國際友人將持續給予台灣支持。

美國聯邦參議員班克斯訪團，在美國在台協會處長谷立言陪同下拜會立法院長韓國瑜，盼台灣順利通過軍購特別預算。（立法院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法