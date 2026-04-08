國民黨團不出席明天協商 莊瑞雄：國共交流不該變台灣軍購絆腳石

民進黨團幹事長莊瑞雄說，協商是解決問題，而非拖延國安，藍營刻意拖延只會讓外界質疑是否把軍購當成政治籌碼。（記者塗建榮攝）

立法院明（9）日下午朝野協商行政院版、國民黨版及民眾黨版國防特別條例，但國民黨團已發函要求延後到「15日或16日」，決定不派人出席。民進黨團幹事長莊瑞雄今天受訪說，協商制度的目的是解決問題，而非拖延國安，藍營刻意拖延只會讓外界質疑是否把軍購當成政治籌碼，「台灣的安全只能由台灣自己決定，提升防衛能力不需要外部勢力同意，更不需共產黨點頭」。

政府擬提出8年期1.25兆元國防特別預算，但政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」遭在野黨杯葛數個月，近期在委員會與在野黨版本併案初審仍未達共識，明天下午2點首次朝野黨團協商。

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莊瑞雄今天受訪說，軍購條例攸關國家防衛能力與整體安全韌性，協商制度的目的，是解決問題，不是製造僵局，更不是讓國家安全被拖延。若在野黨選擇缺席，或用技術性方式讓協商流於形式，那不是監督，是逃避；不是協商，是讓國安空轉。

對於國民黨團有意將協商延後到「15或16日」，莊瑞雄直言，刻意拖延只會讓外界質疑，是不是把軍購當成政治籌碼？是否在算政治時機，而不是顧國家安全？

正值國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，莊瑞雄直言，「台灣的安全，只能由台灣自己決定。國共交流不該變成台灣軍購的絆腳石！」台灣防衛能力的提升，從來不需要外部勢力的同意，更不需要共產黨點頭。

莊瑞雄強調，在野黨可以有不同的立場但不能讓國安停擺；可以有政治攻防，但不能拿軍購當籌碼。民進黨團會持續敞開協商大門，也呼籲在野黨一起把台灣的安全顧好。

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