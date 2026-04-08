軍購條例協商藍委不出席 范雲轟：不能拿國安對中共示好

立法院明（9）日下午將針對國防特別條例召開朝野協商會議，藍委恐集體缺席，民進黨團書記長范雲和立委沈伯洋質疑，是在等「習鄭會」中習近平的指示。（資料照）

立法院明（9）日下午將針對行政院版、國民黨版及民眾黨版國防特別條例召開朝野協商會議，民進黨團書記長范雲今（8）日受訪表示，倘若國民黨團明天集體缺席協商，擺明是在等待「習鄭會」中習近平的指示。她說，「國民黨不能拿國家安全作為對中共示好的禮物」，若藍營持續拖延強軍條例審查，我們要強烈譴責。

政府擬提出8年期1.25兆元國防特別預算，惟政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」遭在野黨杯葛數個月後，近期在委員會與在野黨版本併案初審仍未達共識，明天下午2時將進行首次朝野黨團協商。

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針對國民黨團在開會通知發出後，又發函建請延後至「15或16日」再行協商，恐不會出席明日會議。范雲今天接受本報訪問時質疑，倘若國民黨團明天集體缺席協商，就是擺明在等待習近平在「習鄭會」中的指示。

范雲說，國民黨若持續拖延強軍條例，我們要強烈譴責，「國民黨不能拿國家安全作為對中共示好的禮物」。

范雲強調，我國對美軍購的82套海馬士多管火箭系統，已經在美方的理解下延後付款，國防部戰規司長所落下的將軍之淚，「江啟臣、柯志恩、徐欣瑩立委，你們沒看到嗎？」

民進黨立委沈伯洋受訪說，照理而言上週應該對此召開協商，是經過協調之後才換時間到明天，突然又要求延後到15、16日，明顯就是要延到「習鄭會」之後。

「難道是怕支持軍購就被取消行程？」沈伯洋說，其實協商對國民黨而言只是「過水」，重點應該是之後由立法院長韓國瑜召集的協商，屆時像國民黨團總召傅崐萁這些人才會出現。

擔任協商主持人的民進黨立委陳冠廷則表示，會等到最後一刻，若最後仍未有國民黨團代表出席，只能深表遺憾。

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