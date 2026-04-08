管碧玲公布「海面態勢圖」遭疑洩密 海巡署：已去除機敏資訊

對國民黨立委馬文君、徐巧芯質疑海委會主委管碧玲公布的海面態勢圖疑涉洩密，海巡署今晚加以澄清，強調已去除機敏資訊。（海委會提供）

針對國民黨立委馬文君、徐巧芯質疑海委會主委管碧玲公布的海面態勢圖疑涉洩密，海巡署今晚加以澄清，強調已去除機敏資訊，僅標示共艦大致方位，絕無洩漏我方監控能力之虞，且符合重大公眾利益。海委會則聲明，中國持續對我進行威脅與騷擾，適度公開資訊是為了讓國人安心，並對外展現守護領海的決心，呼籲國人支持海巡持續守護海疆，堅定捍衛國家主權與海域安全。

海巡署表示，近年來，中國頻繁在台灣周邊進行灰色地帶行動及軍事演習，嚴重破壞區域的和平穩定，為讓國人了解中共威嚇態勢，強化全社會防衛韌性，特去除聯合情監偵的機敏資料，僅標示共艦大致方位，公布前並已完成相關徵詢程序，絕無洩漏我方監控能力之虞。

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海巡署說，另依「政府資訊公開法」第6條規定：「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。」目前正值主要在野黨主席擬與中國領導人會面之際，恐涉片面改變台海現狀的重大時刻，必須適度向社會及國際公開中國在我海域襲擾情勢。因此，這次所公布中國艦船資訊，符合重大公眾利益，且圖文並未明示艦船機敏資訊，是將原始資料去機敏化後，套疊於公開地圖，非屬洩密。

海巡署並指出，面對中國灰色地帶的威脅，主動公開去機敏化的資訊，將其揭露透明化，已成為台灣應對認知作戰的重要手段，也能讓國人提升國安意識，強化民主韌性，反制「不戰而屈人之兵」的新常態。

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