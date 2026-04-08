發文排版如出一轍！吳思瑤轟馬文君、徐巧芯：為老共軍事行為圍事

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

國民黨立委馬文君、徐巧芯質疑海委會主委管碧玲公布的海面態勢圖疑涉洩密，海委會聲明，適度公開資訊是為了讓國人安心，並對外展現守護領海的決心。對此，民進黨立委吳思瑤表示，兩位委員幾乎同時發文，且排版、字體、風格幾乎一模一樣，直呼，「認知作戰的中央廚房，幕後大主廚究竟是誰，大家都知道啦！」

吳思瑤在臉書發文表示，兩位國民黨委員幾乎同時、一前一後發文，內容除了段落次序有些微調，但主要敘事高度雷同。不只內容文字，連圖卡都像出自同一個小編，從排版、字體、風格幾乎是98％一模一樣，直呼，「真的很罕見」。

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吳思瑤指出，馬文君、徐巧芯都涉有洩漏國防機密的前科，卻不約而同大罵管碧玲主委洩漏軍事機密，攻擊的主題都指向海軍監控的「海面態勢圖」不該被公開，就是為了護航掩護中共解放軍4月6日在台灣海域周遭的軍船艦位置被抓包，兩人也都對鄭麗文中國行遭管主委喻為「籠中馴兔」，表達不滿，還都同聲批評國民黨不該被抹紅，反罵民進黨才有共諜。

吳思瑤說，兩篇文章目的都很清楚，就是要替老共的軍事行為圍事，不准台灣人評論。

馬文君、徐巧芯不是雙胞胎，但默契好成這樣，叫人不奇怪也難。怒批，「認知作戰的中央廚房，國民黨立委只是上菜端盤的服務生，幕後大主廚究竟是誰，大家都知道啦！」

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