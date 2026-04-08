陳冠廷堅持明黨團協商國防特別條例 白委王安祥尊重：照常出席

民眾黨國防立委王安祥說，尊重召委決定，會照常出席表達立場。（資料照）

立法院外交及國防委員會排定明（9）日召開黨團協商，討論國防特別條例草案條文，然而，考量國民黨黨主席鄭麗文率團訪中，國民黨團提議協商延後到15、16日，召委陳冠廷回絕，堅持如期召開。對此，民眾黨國防立委王安祥說，尊重召委決定，會照常出席表達立場。

行政院去年底提出8年1.25兆台幣的國防特別預算，法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」上月與國民黨、民眾黨版本對案併送外交及國防委員會審議，最終在朝野無共識下完成初審，逕送二讀黨團協商，而據立法院本週議程，全案明日召開協商會議，民進黨立委陳冠廷發出「最速件」開會通知召集，不過，國民黨團發函建請延到15或16日開會。

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對此，陳冠廷昨天受訪說，政院版國防特別條例中包含約百億美元的預算，專門用於無人平台的商購與委製，若未盡快通過審議將衝擊國防戰力，堅持原日期召開協商。

針對軍購條例協商日期爭議，民眾黨國防立委王安祥回應，民眾黨黨團支持提升國防戰力，在其提出的軍購特別條例版本中，對於採購項目與監督機制都有詳盡規範，兼具遵守財政紀律與國防安全提升之目標。

王安祥強調，目前軍購特別條例已經完成委員會審查，「在黨團協商階段我亦會出席，表達本黨團的立場」。

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