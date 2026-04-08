軍購條例4/9協商不延期 國民黨團：不會派人參加

立法院國民黨團要求國防特別條例黨團協商日期延後至15或16日，國防委員會民進黨籍召委陳冠廷堅持按照原訂日期9日召開協商。圖為國防委員會上月就法案進行討論。（資料照）

國民黨主席鄭麗文正率團訪中，立法院國民黨團要求國防特別條例黨團協商日期，從9日延後至15或16日，引發爭議。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷表示，堅持按照原訂日期9日召開協商，並呼籲國民黨內新、中生代勇敢反抗中共派；國民黨團人士則說，明天不會有人出席協商會議。

政府擬提出8年期1.25兆元國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，日前與國民黨、民眾黨對案版本在朝野無共識下完成初審，在重要條文幾無共識下交付黨團協商，立法院原訂於9日召開協商會議，由陳冠廷召集，且已發出「最速件」開會通知，然而，國民黨團卻又發函建請延後至「15或16日」開會。

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民進黨今天下午召開中執會。據發言人吳崢會後轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德強調，唯有提升自我防衛實力，才能確保真正的和平，呼籲立法院儘速通過不打折的國防特別預算條例。立法院民進黨團也呼籲藍營勿配合中共將台海議題「內政化」，應盡速協商國防特別條例、並將總預算案付委審查。

國民黨團人士表示，國民黨一定是支持國家軍購，也不反對增加國防預算，但是要買台灣需要且能夠交付的武器，也不能浮濫編列預算；特別條例動輒上億元，已經排擠到教育、社福等民生預算，要審慎面對。

黨團人士指出，藍營仍在與白營就黨版間的差異進行整合，目前還在凝聚共識，有結果再去與綠營協商，畢竟最終三讀通過的絕不會是行政院版本，因此，明天不會有人出席協商會議。

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