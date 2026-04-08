台中棒球教練染指數十童 議會砲聲隆隆批「媽媽市長麻木不仁」

議員陳淑華（右）與陳俞融質疑狼教練在學校任教多年，查核淪形式。（記者蘇孟娟攝）

台中一國小棒球教練涉性侵、猥褻學童案，檢方三波起訴累計受害學童恐逾數十人，台中市教育局今日在議會專案報告，多名議員痛批，「不適任教師查詢系統」未確實查核，讓悲劇持續發生，盧市府僅處罰基層，教育局長蔣偉民自請處分沒下文，台中市長盧秀燕「媽媽市長」麻木不仁；盧秀燕強調，事件後教育局立即介入處理，沒有延誤、疏失，並無包庇。

台中市前年爆出國小棒球教練涉染指學童，經檢方調查，受害學童數持續攀升，台中市議會今緊急變更議程，要求教育局進行專案報告，包括議員陳俞融、陳淑華、張家銨均強烈質疑，空有「不適任教師查詢系統」竟未確實查核，教育局身為主管機關未善加監督，案件爆發迄今，受害人數還跟檢方兜不攏，教育局沒有失職嗎？蔣偉民自請處分沒下文，盧秀燕一再消費媽媽，但「媽媽市長」麻木不仁，「市長包庇局長」。

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議員張芬郁憂檢調第三波調查再出現新受害人，憂到底有多少黑數未被發現，這全是「媽媽市長」該查明的責任。

國民黨市議員劉士州也關切既然有系統可查詢把關，事件仍發生，顯然有漏洞，他與無黨籍議員吳佩芸均要求教育局確實防範再發生類似遺憾。

盧秀燕指出，蔣偉民確有上簽呈自行處分，當即指示副市長調查，教育局在獲報後即介入處理，未有疏失、延誤、包庇；至於學校未善盡查核責任，包括校長等人員均已懲處。

蔣偉民另強調，每年均發文要求學校進用人員須落實查核，目前另要求各校每年須回傳查核資料回報。

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