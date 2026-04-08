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    首頁 > 政治

    美參眾議員拜訪國防部 顧立雄：盼加速美台軍售程序以利預算通過

    2026/04/08 19:32 記者方瑋立／台北報導
    國防部長顧立雄8日接見美國聯邦參議員吉姆．班克斯。（國防部提供）

    國防部長顧立雄8日接見美國聯邦參議員吉姆．班克斯。（國防部提供）

    立法院明（9）日舉行國防特別條例首次朝野黨團協商。國防部長顧立雄今日先後接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）訪問團，以及聯邦參議員吉姆．班克斯（Jim Banks）訪問團。他說，美國對台軍售是提升台灣自我防衛能力、維護印太區域和穩的關鍵力量，感謝美方已完成部分軍售項目「知會國會」程序，誠摯希冀能加速尚未完成的案項，以利我國特別預算審議與通過。

    顧立雄今天在國防部先後接見美國參、眾議員訪團，針對國防特別預算、防衛政策、台美安全合作及台海情勢現況等重要議題交換意見，期盼深化雙邊國防事務交流，共同維護印太區域和平穩定。

    顧立雄上午接見眾議院訪團時，首先感謝諾恩曾於2月「中國問題特別委員會」聽證會中，公開提醒中共對台威脅已超越傳統軍事層面，擴展至網路攻擊、資訊操控及經濟制裁等「灰色地帶」襲擾，為台灣安全爭取美國國會的支持與關注，彰顯台美互為重要夥伴的堅定承諾。

    顧立雄並於會晤班克斯時指出，班克斯參議員自擔任眾議員期間，即積極提出「透過實力達成台灣和平（Taiwan Peace Through Strength Act）」等友台法案，且身為現任參院軍事委員會關鍵成員，更協助促成「2026財政年度國防授權法案」（NDAA 2026）中多項友台條文，落實以「實力帶來和平」的戰略目標。

    顧立雄強調，面對日益嚴峻的區域安全挑戰，台灣亟需強化防衛韌性與不對稱戰力。我國政府目前提出的國防特別預算條例，除傳統武器採購外，亦置重點於「國防產業自主」及「台美技術合作」，期盼透過雙方技術交流，帶動民間企業生產量能，達成國防科技與經濟共生共榮的目標。

    顧立雄進一步說明，美國對台軍售是提升台灣自我防衛能力、維護印太區域和平穩定的關鍵力量。他除感謝美方已完成部分軍售項目的知會國會程序，亦誠摯希冀能加速尚未完成的案項，以利特別預算的審議與通過。

    諾恩及班克斯則皆對我國致力提升國防自主與防衛決心表示肯定，並強調台美安全合作對區域穩定具有不可替代的重要性。未來雙方將持續加強軍事交流與戰略對話，共同捍衛自由民主價值，守護印太區域和平穩定。

    國防部長顧立雄8日與「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組訪問團合影。（國防部提供）

    國防部長顧立雄8日與「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組訪問團合影。（國防部提供）

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