會見上海市委書記 鄭麗文：擴大雙方交流為兩岸和平累積善意

國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文赴中國進行「2026和平之旅」，今晚會見中共上海市委員會書記陳吉寧。鄭麗文致詞說，希望能透過這次的機會，擴大、深化上海跟台灣之間的各項的交流，也希望繼續為兩岸和平累積、擴大彼此的善意跟互信。

鄭麗文說，剛剛在濱江工業區和很多在上海的台灣年輕人互動，他們的故事都很精彩，都在上海找到自己勇敢實踐夢想的地方，充分展現出上海的多元、友善和豐富。

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鄭麗文說，上海的特殊的地位，在兩岸的交流、兩岸的關係上也發揮了很多關鍵的作用，包括當年的辜汪會談，辜振甫希望除了九二共識外，這個會談能夠一直持續下去，這樣的一個兩岸的發展和努力不能中斷，包括上海跟台北的雙城論壇，已經舉辦16屆，發揮了非常重大的功能跟作用。

鄭麗文說，希望能透過這次的機會，擴大、深化上海跟台灣之間的各項的交流。我們身邊在台灣每一個人的親朋好友 ，大概都會認識幾個在上海發展的，不管是台商或是學術、文化工作者。上海提供了台灣人很大的舞台、機會，台商也在這邊開創了一番不一樣的天地，非常謝謝上海市政府對台商的重視、服務跟照顧。

鄭麗文說，今天重新來到上海，也希望繼續為兩岸和平累積、擴大彼此的善意跟互信，剛剛看到這麼多勇敢、多元和充滿創意的年輕人，兩岸、世界的年輕人追尋實現他們的夢想，她希望我們這一代的人，不要成為他們的阻礙，能夠成為他們的後盾，提供他們更大的舞台，在和平的環境當中實踐他們的夢想。

鄭麗文最後說，希望未來有更多時間和機會來感受上海，也希望未來很快能夠邀請各位到台灣，到台北。

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