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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中會見 上海市委書記：推動統一是兩岸關係大方向

    2026/04/08 19:03 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今晚會見中共上海市委員會書記陳吉寧。（資料照，國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今晚會見中共上海市委員會書記陳吉寧。（資料照，國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，晚間會見中共上海市委員會書記陳吉寧。陳吉寧致詞表示，我們都是中國人，是血濃於水的一家人，我們要增強中國人的志氣、骨氣和底氣，推動國家統一，堅定守護中華民族的共同家園，這是我們處理兩岸關係的大方向。

    陳吉寧說，我們兩岸同胞，都是中國人，「我們是血濃於水的一家人」。去年鄭麗文當選國民黨主席，習近平總書記致電祝福，強調並期望我們兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上積極推進交流合作，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞的親情和福祉。

    陳吉寧強調，我們要增強中國人的志氣、骨氣和底氣，推動國家統一，堅定守護中華民族的共同家園，堅定守護兩岸同胞的分等利益，攜手開創中華民族美好的未來，這是我們處理兩岸關係的大方向。

    陳吉寧表示，上海是兩岸合作交流最活躍、台商在大陸居留最集中，也是兩岸人員往來最頻繁的城市之一。上海大概有1.45萬家台資企業，將近4萬台胞工作生活，特別是還有5559名台生在這裡學習，我們秉持兩岸一家親的理念，給予他們各方面的照顧。

    陳吉寧說，希望以鄭麗文這次到訪的契機，上海有責任也應當在兩岸的各方面交流發揮更大的誠意，希望藉這個機會能夠跟鄭麗文交流意見，給予其想法和建議。

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